Zoran Zekić: 'Možda bi se Modrić malo naljutio, ali...'

U MAXSportovoj emisiji Vikend Vatrenih Zoran Zekić analizirao je događaje u europskom nogometu, a u jednom trenutku osvrnuo se na Modrića i Milan:

'Bilo je dosta upitnika na početku sezone o Milanu i Allegriju. Igraju zaista pragmatičan i tvrd nogomet. Imam podatak da je Modrić napravio svoj prvi faul nakon 550 minuta u ligi i to dovoljno govori o njegovom čitanju igre. U ovoj utakmici je bio dominantan i davao energiju.'

'Kada je dolazio u Tottenham postojala je skepsa hoće li izdržati ritam Premier lige. Kad je tek došao u Real Madrid bio je jako podcijenjen, a znamo što je napravio. U Milanu se nametnuo kao glavni igrač i već sad je nezamislivo da igraju bez njega.'

Zekić je na kraju dodao kako je Serie A spora liga gdje se puno toga odvija na sredini terena pa je zaključio: 'Možda bi se Modrić malo naljutio, ali ima 40 godina pa je možda bolje da igra u ovom ritmu.