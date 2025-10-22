riječ o kapetanu

Zoran Zekić: 'Možda bi se Modrić malo naljutio, ali...'

M.Š

22.10.2025 u 19:25

Zoran Zekić i Valentina Miletić
Zoran Zekić i Valentina Miletić Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Luka Modrić nastavio je oduševljavati nogometnu publiku svojim sjajnim izvedbama. Još jedan dobar nastup upisao je u proteklom kolu Serie A kada je njegov Milan slavio protiv Fiorentine.

U MAXSportovoj emisiji Vikend Vatrenih Zoran Zekić analizirao je događaje u europskom nogometu, a u jednom trenutku osvrnuo se na Modrića i Milan:

vezane vijesti

'Bilo je dosta upitnika na početku sezone o Milanu i Allegriju. Igraju zaista pragmatičan i tvrd nogomet. Imam podatak da je Modrić napravio svoj prvi faul nakon 550 minuta u ligi i to dovoljno govori o njegovom čitanju igre. U ovoj utakmici je bio dominantan i davao energiju.'

'Kada je dolazio u Tottenham postojala je skepsa hoće li izdržati ritam Premier lige. Kad je tek došao u Real Madrid bio je jako podcijenjen, a znamo što je napravio. U Milanu se nametnuo kao glavni igrač i već sad je nezamislivo da igraju bez njega.'

Zekić je na kraju dodao kako je Serie A spora liga gdje se puno toga odvija na sredini terena pa je zaključio: 'Možda bi se Modrić malo naljutio, ali ima 40 godina pa je možda bolje da igra u ovom ritmu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
očajna utakmica

očajna utakmica

Evo što su Danci napisali o katastrofalnoj utakmici Vatrenog zbog koje je dobio ocjenu 4,6
jako lijepe vijesti

jako lijepe vijesti

Sjajne vijesti za Dinamove europske ambicije; pomogao mu je i Niko Kovač
dinamo u europi

dinamo u europi

Malmö u totalnoj panici dan prije Dinama; evo što im se događa

najpopularnije

Još vijesti