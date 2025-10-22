fenomenalan uspjeh

Niko Kovač ispisao povijest Lige prvaka; niti jedna momčad nije ovo uspjela

M.Š

22.10.2025 u 19:01

Borussia Dortmund sa stilom je otvorila novu sezonu Lige prvaka. U tri odigrane utakmice upisala je dvije pobjede i jedan remi.

Ono što je posebno zanimljivo jest koliko je momčad Nike Kovača bila napadački raspoložena. Naime, niti jedan klub u povijesti Lige prvaka, osim Borussie Dortmund, nije zabila četiri ili više golova u prve tri utakmice ovog natjecanja.

Borussia je tako odigrala 4-4 s Juventusom pa s 4-1 svlada Athletic i naposljetku s 4-2 Kopenhagen. Dvanaest golova u tri odigrane utakmice zaista je nevjerojatan učinak za hrvatskog trenera.

Zanimljivo, bio je to 12. Kovačev nastup u skupinama elitnog natjecanja, a bivši kapetan i izbornik hrvatske reprezentacije i dalje je bez poraza. U dosadašnjem učinku u grupnoj fazi, vodeći Bayern München i Borussiju Dortmund, ostvario je devet pobjeda i tri remija. Takav niz u istoj fazi natjecanja dosad su imali samo Fabio Capello (12 utakmica) i Louis van Gaal, koji drži rekord s 13 utakmica bez poraza.

Kako bi se izjednačio s legendarnim Nizozemcem, ističu statističari, Kovač mora ostati neporažen i u sljedećem kolu, u kojem Borussiju očekuje težak ispit protiv Manchester Cityja pod vodstvom Pepа Guardiole. Taj se dvoboj igra 5. studenoga na Etihadu. Ukupno gledano, Kovač je kao trener odradio 20 utakmica u Ligi prvaka, ostvarivši 12 pobjeda, šest remija i dva poraza.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

