Dinamov mladić oduševljen je svojim stoperskim partnerom: 'Dobro se nadopunjavamo'

M.Š

22.10.2025 u 19:46

Sergi Dominguez i Iuri Tavares
Sergi Dominguez i Iuri Tavares Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Dinamo se sprema na novi okršaj u Europa ligi. Ovoga četvrtka igrat će sa švedskim Malmöm, a uoči tog susreta stoper Sergi Dominguez održao je konferenciju za medije s trenerom Marijem Kovačevićem

'Osjećam se jako dobro, naš fokus će biti na pobjedi i mislim da sve ovisi o nama, želimo biti posvećeni cilju i pokazati što znamo', rekao je mladi Španjolac pa nastavio:

'Jako puno mi znači igrati europske utakmice. Igrao sam malo u dvije utakmice u Ligi prvaka, sada igram puno više, važan sam dio momčadi i za mene je bitno da odrastem i nogometno i životno.'

Dominguez je osobito lijepe riječi imao za svog stoperskog partnera Scotta McKennu: 'Kažemo da je pola-Španjolac jer je igrao u Španjolskoj, haha. Imamo jako dobru komunikaciju, on ima ono što ja nemam i obrnuto. Dobro se nadopunjavamo i imamo jako dobar odnos i van terena.'

'Jako sam sretan što sam ovdje, iznenađen sam koliko je ovo veliki klub. Hrvatski jezik? Znam reći dobro jutro i dobar dan, krenuo sam učiti jezik i nadam se da ću jednom održati press konferenciju na hrvatskom jeziku', zaključio je Dominguez.

