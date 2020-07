Zoran Mamić drži lekciju Boysima, otkrio i što se sve događalo na sastanku, a imao je i poruku za igrače koji ga ne žele za trenera

Sportski direktor i trener Dinama Zoran Mamić gostovao je u studiju Hrvatske nogometne televizije te govorio o aktualnim nogometnim temama, Boysima, nezadovoljnim igračima, ali i o svojoj pravosudnoj borbi u kojoj ga se tereti da je zajedno s bratom Zdravkom oštetio maksimirski klub

'Nismo se planirali rastati s Nenadom Bjelicom. Bjelica je imao podršku kluba i svih ostalih kao niti jedan trener do sada. Nakon godinu dana je dobio dupli ugovor. Napravio je i rezultate. On i momčad su najzaslužniji, ali klub je omogućio sjajne uvjete. Ne može biti da se kod uspjeha govori samo o Bjelici i igračima, a kad je neuspjeh, onda su krivci Zdravko Mamić i nesposobna Uprava', rekao je Mamić za HNTV u emisiji 'Mali nogometni razgovori'.

'Modre' navijače još i danas muči rastanak s uspješnim trenerom Nenadom Bjelicom koji je u dvije sezone s Dinamom ostvario sjajne uspjehe u Europi. Odveo je hrvatskog prvaka do proljeća u Europi poslije 49 godina (Euopska liga), da bi u svojoj drugoj sezoni na kormilu hrvatskog prvaka ušao u Ligu prvaka te su se njegovi igrači ravnopravno nosili s bogatijim klubovima.

'Što se tiče pravosudne bitke, ona je bila teža u mom prvom mandatu jer sam bio u pritvoru 11 dana. Nažalost, već smo bili osuđeni kad je krenula istraga. No pokazao sam da se od toga mogu odmaknuti. Statistički sam najbolji trener, osvojio sam najviše trofeja s Dinamom', pričao je Mamić te se dotakao za sebe najgoreg mogućeg scenarija:

Navijačima, posebno Bad Blue Boysima, povratak na klupu se nikako nije svidio. Njihovo mišljenje je da osobe koje su optužene za kriminal u Dinamu nemaju što tražiti u klubu.

'Kad su BBB u pitanju, ne želim se s time previše opterećivati. BBB mene ne trebaju voljeti, ali trebaju pokazati ljubav prema klubu i momčadi. Kad čujete repertoar njihovih pjesama, onda oni uglavnom pjevaju o sebi, oni ne reagiraju kad Dinamo postigne pogodak, oni ne tuguju kad Dinamo primi pogodak. To sam im rekao na sastanku, na to su se jako uvrijedili. Siguran sam da većina te grupe ne poznaje igrače. Rekli su mi da će ukoliko ja ostanem trener, urinirati po momčadi i po klubu. Kad počnu navijati za momčad ja ću ih zvati navijačima, ovako su za mene samo aktivisti. Jednom se bore protiv Tuđmana, Canjuge, Šoića, Mamića. Uvijek nađu nekoga. Navijaj za momčad, dečki su to zaslužili.'