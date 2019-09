Znakovita izjava Pepa Guardiole koliko njegovi igrači uopće znaju o Dinamu; dotakao se i odluke Danija Olma

Trener Manchester Cityja Pep Guardiola osvrnuo se na igru Dinama u prvom kolu Lige prvaka protiv Atalante s naglaskom na svog sunarodnjaka Danija Olma koji igra na visokoj razini u hrvatskom prvaku

Uoči utakmice drugog kola Lige prvaka Manchester City - Dinamo (utorak, 21 sat) svoja razmišljanja s novinarima je podijelio Pep Guardiola. Naravno, osim aktualnih tema te stanja u momčadi Guardiola se osvrnuo na Dinamo o kojem je govorio biranim riječima.

'Dinamo je protiv Atalante igrao s petoricom igrača u zadnjoj liniji pa je svejedno zabio četiri gola. To je strašno agresivna momčad, osobito u sredini terena. Jako su dobri na kontre, a ako su pobijedili Atalantu koja je prošle sezone bila treća u Seria A, to je dovoljno veliko upozorenje. Mojim igračima je to veliko upozorenje, ali i velika prilika da se nametnu u sljedeće dvije utakmice', kazao je Guardiola dodavši nešto što je mnoge okupljene novinare iznenadilo:

'Moji igrači još ništa ne znaju o Dinamu, tek ćemo ih danas gledati po prvi puta. Pripremit ćemo se.'

Upravo ta znakovita izjava otkriva kako se do dan prije utakmice nisu previše zamarali Dinamom. Pogotovo iz razloga jer im je fikus bio Premiership te činjenica da su u prvom kolu lako dobili Šahtar 3:0 u gostima. Za razliku od njegovih igrača, sudeći prema izjavama iz tabora Dinama, o igračima Manchester Cityja sve se zna. Ipak su oni jedna od najboljih i najskupljim momčadi svijeta.

Posebna tema bio je i Dani Olmo, bivši junior Barcelone, kluba u kojem je Guardiola kao igrač i trener ostavio dubok trag.

'Moram reći da je bio strašno hrabar potez otići u Dinamo, ali drago mi je zbog njega. Dani je napravio e odličan posao i samo može biti još bolji.'

Očekivano, dotakao se Guardiola i mentaliteta sportaša na ovim prostorima.

'Ljudi s Balkana su nevjerojatno sportaši. Poginu na terenu u svakom sportu, košarci, nogometu, čak i tenisu. Nevjerojatno ste talentirani. Hrvatska je imala velikih igrača i prije, poput Bobana i Šukera, a danas imate Rakitića, Modrića… Sjajni igrači', dodao je Guardiola koji je još govorio o tome kako 'se neće ubiti ako s ne osvoji Ligu prvaka sa Cityjem' uz dodatak kako je na početku konferencije priznao 'da imaju problema u obrani jer im nedostaju neki igrači.' Naravno, nije time tražio alibi, ali to je samo još jedan dokaz da respektiraju Dinamo.