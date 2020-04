Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić čeka sastanak i dogovor s čelnicima HNS-a o produženju suradnje, jer aktualni ugovor ističe mu krajem srpnja ove godine. Svi znamo da mu je želja voditi reprezentaciju na Euru sljedećeg ljeta, ali ponude mu stižu

Prošlog tjedna svjetlo dana ugledala je informacija kako je upražnjeno mjesto na klupi nogometne reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon što je otkaz dobio srpski trener Ivan Jovanović, i to bez da je ekipu vodio u jednoj jedinoj utakmici nakon što je stigao na tu funkciju u prosincu prošle godine.

I za to mjesto, prema pisanju brojnih hrvatskih medija kao jedan od najozbiljnijih kandidata pretendirao je Zoran Mamić, sportski direktor zagrebačkog Dinama, koji je već radio u Emiratima, točnije vodio Al Ain do finala klupskog svjetskog prvenstva i do dvostruke krune.

No, u međuvremenu nikakvih novosti više nije bilo po tom pitanju, što naravno ne znači da Mamić više ne kandidira za to mjesto.

Međutim, u utorak je do Hrvatske, točnije portala Gol.hr, stigla i vijest kako je za tu funkciju stigla ponuda i aktualnom izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Daliću. I to navodno u višemilijunskom iznosu. Istina, nije prvi put a znamo kako ih je Dalić dosad odbijao.

Vjerujemo da se s njegove strane nije ništa promijenilo u razmišljanju i da mu je prioritet hrvatska reprezentacija. A s ovom ponudom možda se Davor Šuker i društvo iz HNS-a malo ubrzaju pa sjednu za stol s Dalićem i formaliziraju suradnju za sljedeći period.

Tamošnja reprezentacija se priprema za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2022. godine i Azijske igre godinu dana kasnije.