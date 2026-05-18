Zlatko Dalić objasnio zašto nije zvao Belju i Stojkovića

Nakon što je priopćio imena kandidata, izbornik Dalić krenuo je obrazlagati zašto su se neki igrači našli na pozivu, odnosno zašto neki drugi nisu.

'Mi ćemo 25. svibnja početi pripreme s onim igračima koji su završili prvenstvo ovog vikenda. A od 29. svibnja biti će svi s nama. Što se tiče konačnog popisa, 1. lipnja ćemo objaviti konačni popis, ako ne daj Bože, netko otpadne s vogo prvog popisa. Ovo je popis iza kojeg stojim sa svojim stožerom. Imali smo sjajan turnir u ožujku, i nije bilo potrebe da nešto mijenjam', naglasio je Dalić.

Potom se osvrnuo na Joška Gvardiola, koji se prošloga tjedna vratio nakon teške ozljede.

Nadamo se da će nam Gvardiol biti važan i da će biti spreman. Pokušat ćemo mu dati prigodu u pripremnim utakmicama i da dočeka SP u punoj formi. Očekujemo da će biti veliko pojačanje za nas u odnosu na Ameriku.

Beljo i dileme?

Čestitam Dinamu na dvostrukoj kruni. Beljo je zaslužio svojim golovima biti ovdje, a problem je jaka konkurencija. Budimir i Kramarić su neupitni. Musa igra jako dobro u MLS-u, u dobroj formi, bio je sjajan protiv Kolumbije i Brazila. Matanović je u zadnje dvoije godine odigrao 50 utakmica Bundeslige. I oba igrača su svoj status podigli. Ne podjenjujem Beljin učinak. I prije tri godine sam ga zvao, dok nije bio u takvoj formi. Jedini razlog je konkurencija. To mi je bila najveća dilema., Bilo je dilema i oko Stojkovića, Smoličća, Majera.

Majer nije na popisu. Kako ste mu objasnili?

Nismo mu još rekli, ali nažalost, bio je ozlijeđen. I od povratka iz SAD-a ni u jednoj utakmici nije bio starter. Sigurno će se vratiti u reprezentaciju. Njegov status u klubu napravio je što nije na popisu.

Stožer?

Razgovarat ću s predsjednikom Saveza, vidjet ću hoćemo li zvati Olića. On je bio s nama, ali to još tek trebamo dogovoriti.

Modrić?

Vratio se, na treningu je. Koristi i masku. Možda mu je ovo čak i dobro došlo da se odmori. Ne sumnjam u njega, biti će na visokom nivou. Vidjet ćemo hoće li koristiti masku ili ne.

Rezultat na SP-u?

Proći grupu. Ali optimist sam, imamo dobru reprezentaciju, imamo kvalieteu, mladost i iskustvo. Pokazao je to i Batruina, Petar Sučić igra jao dobro. Imamo teško skupinu, s Englezima, ali ni Panama ni Gana nisu ništa manje izazovni.

Prije dvije godine čekali ste Perišića, a sada čekate Modrića, Kovačića i Gvadriola?

Da, to je problem. I moramo biti oprezni. Posebno kada su u pitanju Kovačić i Gvardiol. Oko Modrića nije takva situacija.

Koliko je Silić bio blizu poziva?

U stožeru imam četiri vratara. I puno smo razgovarali. Naravno, bio je Silić u našim razmišljanjima, kao i Šemper.

Što s ovima koji su na pretpozivu? Imaju li slobodno ili ne?

Stojković iga sjajno, i to mi je bila najveća dilema. Njemu i ostalima prvenstvo završava idućeg vikenda, tako da će biti u treningu. I vidjet ćemo, do 1.6. moramo poslati popis.

Mišić?

Igra sjajno, ali prije je imao jaku konkurenciju. Također, i sada je tako. A kada ga već prije nisam zvao, nisam htio niti sada.

Petković?

Razgovarali smo, raspitivao se o njegovom stanju, ali je ozlijeđen i nije mogao uloviti formu, te zato nije u konkurenciji.