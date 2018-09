Zlatko Dalić najavio sastav za ogled s Portugalom, uz jedno veliko iznenađenje

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak igra prvu utakmicu nakon srpanjskog finala svjetskog prvenstva. Suparnik 'novoj' dalićevoj vrsti je reprezentacija Portugala

Večer uoči ogleda s Portugalom, pred novinarima se pojavio i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, koji je na početku svog izlaganja morao domaćim novinarima objasniti zašto je Ronalda prozvao 'sebičnjakom'.

'Kritike prema Cristianu Ronaldu? Žao mi je da je do toga došlo. To je bio dio mog odgovora na pitanje zašto nije bio na dodjeli nagrade i o negativnim komentarima prema Luki, odgovorio sam da je to sebično od njega i da ne volim takve igrače. Ništa osobno, ni negativno, možda krivo prezentirano, žao mi zbog toga'.