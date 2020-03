Zlatko Dalić ima razloga za slavlje: Ključni igrač reprezentacije prije Eura potpisuje ugovor života s europskim velikanom

Njemački Kicker piše kako će Bayern otkupiti Perišićev ugovor od Intera iz Milana što će ih koštati 20 do 25 milijuna eura

'Na prvu nije izgledalo strašno, ali pregled je pokazao prijelom gležnja. Trebat će mu ugraditi vijak i proći će najmanje četiri tjedna dok to ne zaraste, a tek onda može krenuti s laganim treningom. Ovo je veliki šok za nas jer nam je Perišić donio jako puno toga prema naprijed', rekao je tada trener Bayerna Hansi Flick .

Ivan Perišić je na ljeto 2019. godine otišao iz Intera u Bayern. Doveo ga je Niko Kovač , a bavarski velikan je za njega platio pet milijuna eura za jednogodišnju posudbu. Antonio Conte nije ga vidio u svojim planovima kada je preuzimao Inter, a to je iskoristio Kovač i u Bayern doveo Perišića koji je ubrzo sve oduševio.

Perišić je neki dan počeo s laganim treninzima, a iako ga u Bayernu najprije nisu planirali ostaviti, sada su došli do zaključka da im je 31-godišnji Hrvat itekako potreban. Njemački Kicker piše kako Bayern planira otkupiti njegov ugovor od Intera.

'Bayern će sada odlučiti hoće li dovoditi još jednom krilnog napadača s obzirom na to da je Coman sklon ozljedama ili u iduću sezonu ulaze s Gnabryjem, Comanom, Perišićem i još jednim mladim talentom', pišu Nijemci.

Bayern je za posudbu od godine dana Interu platio pet milijuna eura, a ako stvarno odluče otkupiti Perišićev ugovor od Talijana, to će ih koštati dodatnih 20 do 25 milijuna eura. Ako je vjerovati Nijemcima, to će se dogoditi, a vjerojatno i prije Europskog prvenstva što je odlična vijest za 'Vatrene' jer bi Perišić na Euro tada došao neopterećen statusom u klubu.