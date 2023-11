Zlatko Dalić: Idemo u Njemačku gdje nas čekaju deseci tisuća Hrvata

'Čestitke igračima na plasmanu na Euro, hvala navijačima na podršci. Teška utakmica, kakve su bile cijele kvalifikacije. Bilo je teško, ali tako to kod nas uvijek ide. Hrvatska je ostvarila veliki cilj, a sve što se napravi više od plasmana na Euro je sjajno', kazao je Dalić za Nova TV pa nastavio:

'Bilo je teško, napeto. Imali smo prednost od jednog pogotka, a neće te drugi gol, pa se bojiš i strepiš, no idemo na Euro.'

'Ima dosta stvari koje moramo popraviti, neke smo utakmice igrali u grču. Moramo napraviti kratku analizu, ali sedam mjeseci je pred nama. Igrači će imati priliku da se dokažu, ja nisam zamišljao ovakve kvalifikacije da ćemo se boriti do kraja.'

Za kraj bilo je riječi o strijelcu Anti Budimiru…

'Ante je odradio fantastične dvije utakmice, sad ga je nagradilo, daje sve od sebe u svakom trenutku. Nakon Svjetskog prvenstva sam tražio mlađeg napadača, ali nitko nije pokazao više od njega. On je istrpio sve, nije galamio po novinama, iako je bio prozivan da nešto kaže negativno. Uspio je to istrpjeti i pokazao svoj karakter. Hvala mu na golu, on je dao sve za Hrvatsku', zaključio je.

Hrvatska će tako od 14. lipnja do 14. srpnja sljedeće godine po sedmi put nastupiti na EURU, nakon Engleske 1996., Portugala 2004., Austrije i Švicarske 2008., Poljske i Ukrajine 2012., Francuske 2016., te onoga igranog diljem kontinenta 2021. Jedini EURO kojega je propustila bio je 2000. u Belgiji i Nizozemskoj.