Zlatko Dalić dobio nemoralnu ponudu uoči najvažnije utakmice za Hrvatsku, pa otkrio ostaje li na klupi Vatrenih

Zlatko Dalić otkrio je kako će Hrvatsku sigurno voditi u utakmici sa Slovačkom

'Svjestan sam okolnosti i realan. Znam da je moj kraj onda kada izgubimo dvije u nizu. Prvi sam na udaru i to me ne brine. Nisam se ovdje došao doživotno zaposliti. Ne treba me tjerati. Imam svoj put. Došao sam ovdje s imenom i prezimenom iz pustinje, s vlastitim uspjesima i zgrabio sam šansu koja mi se nikad više ne bi pružila', rekao je Dalić pa nastavio:

'Igrači su svojom kvalitetom zaslužni za Rusiju i ja sam svoj cilj ostvario na Svjetskom prvenstvu. Tražio sam mandat za Europsko prvenstvo da spojim ciklus jer rad se ne može vrednovati bez cijelih kvalifikacija jednog izbornika', otvoren je Dalić.

Na kraju je otkrio i što će biti s ponudom iz pustinje iz koje je i došao na klupu Hrvatske.

'Zanima me samo utakmica sa Slovačkom. U Splitu me zanimala samo utakmica s Mađarskom i o drugim stvarima ne razmišljam. Kad se plasiramo na Euro, možemo o drugim temama', kaže Dalić, a cijeli razgovor s izbornikom možete pročitati OVDJE.