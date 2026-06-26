Zlatan bez milosti prema Norveškoj: 'Uplašeni su...'

Takva odluka izazvala je brojne reakcije, a posebno oštar bio je Zlatan Ibrahimović. Bivši švedski napadač, danas jedan od najglasnijih analitičara Svjetskog prvenstva, smatra da Norveška nije smjela kalkulirati u utakmici koja je mogla odlučiti pobjednika skupine.

'Norveška ima priliku osvojiti skupinu i dobiti lakše protivnike u nokaut-fazi, a oni su uplašeni prije utakmice. To nije mentalitet koji trebaš imati kada igraš za svoju zemlju na Svjetskom prvenstvu', poručio je Ibrahimović.

Norveški izbornik Stale Solbakken ranije je najavio da će u posljednjem kolu odmoriti dio igrača jer su Norvežani već osigurali prolaz u šesnaestinu finala. Objasnio je da momčad mora pametno rasporediti snage, posebno zbog fizičkih i mentalnih zahtjeva koji ih čekaju u nokaut-fazi.

Francuskoj je uoči susreta bio dovoljan remi za prvo mjesto u skupini zbog bolje gol-razlike, dok je Norveška za skok na vrh mora pobijediti. Ipak, bez Haalanda i s rotiranom momčadi Norvežani su se našli u velikim problemima već u prvom poluvremenu, u kojem je Francuska brzo stekla veliku prednost. Ousmane Dembélé bio je prvo ime utakmice i hat-trickom u prvom dijelu praktički doveo Francuze do praga pobjede.

Zlatanova poruka brzo se proširila društvenim mrežama jer pogađa u srž rasprave koja prati mnoge reprezentacije u završnici grupne faze: treba li čuvati najbolje igrače za nokaut-fazu ili se i u takvim utakmicama mora loviti svaki mogući bolji ždrijeb?