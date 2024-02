Životna priča Ive Karlovića: Zbog besparice je trenirao sam, a onda pobijedio i bolest

'Čak i kad je postalo sigurnije potkraj rata, tenis je bio sve skuplji. Čekao bih do večernjih sati da se isprazne tereni, jer bilo je to jedino vrijeme u kojem sam mogao trenirati. Nisam imao s kim igrati pa sam satima samo servirao. Pretpostavljam da to objašnjava neke stvari', rekao je jednom prilikom.

Svijet ga je zapazio tek kad su mu bile 24 godine, a tad se u prvom kolu Wimbledona 2003. kao kvalifikant suočio s tadašnjim braniteljem naslova i drugim igračem svijeta Lleytonom Hewittom . Dvije godine nakon što je Goran Ivanišević senzacionalno došao do pobjede u All England Clubu, Karlović je servisima, jurnjavom na mrežu i vraćanjem Australčevih servisa napravio ono što se činilo nemogućim. I sve se promijenilo. Prošao je još jedno kolo i do kraja te sezone probio se do prvih 100 igrača na ATP-ovoj listi. Što je najvažnije, pobjeda nad Hewittom bila je tek naznaka kakvu moć krije.

Sljedećih godina nanizao je osam osvojenih turnira u singlu, još dva u parovima te 11 finala. To mu je donijelo uzlet do 14. mjesta. Puno toga je u međuvremenu prošao, uključujući dolazak do 14. mjesta na svijetu, a 2009. u Wimbledonu ga je tek u četvrtfinalu zaustavio Roger Federer. Bio je i dio one velike hrvatske Davis Cup reprezentacije koja je osvojila 'salataru' 2005., ali pored dvojice Top 10 igrača Ivana Ljubičića i Marija Ančića bio je u drugom planu. Veliku ulogu odigrao je u finalu Davis Cupa 2016., kad se kao 37-godišnjak odazvao pozivu, ali je Argentina bila jača. Na koncu, od turnira je do kraja karijere zaradio nešto više od deset milijuna dolara. Nije to karijera na razini najvećih, nedostaju mu trofeji s najvažnijih turnira, ali nije ni zanemariva, nimalo.

Od tih najboljih dana preostalo mu je do kraja karijere skupljati rekorde, a onih vezanih uz asove je najviše. S 13.728 'komada' drugi je na vječnoj listi najboljih - samo ih je John Isner zabio više (14.470). Na listi top 10 servera s najviše asova u jednoj sezoni Karlović zauzima četiri mjesta, a nije uspio dostići ludih 1477, koliko ih je 1996. postigao Goran Ivanišević. Ima i treći rezultat po broju asova u jednom meču: 78 ih je ispalio protiv Radeka Štepaneka u Davis Cupu 2009., i to na zemlji, ali je prvi po broju asova u mečevima koji su igrani na dva dobivena seta - Tomaš Berdych je 45 puta mogao samo gledati njegov servis u četvrtfinalu Hallea 2015. Moglo bi se tako nabrajati do sutra.

Ima pozitivan skor s Novakom Đokovićem

Jasno, ne možete postati 14. igrač svijeta samo servisom, imao je Karlović i drugih aduta, posebno volej i forhend.

Uostalom, jedan je od rijetkih koji ima pozitivan skor s Novakom Đokovićem, a pobijedio ga je tri puta i izgubio samo jednom, i to na zemlji. Kad je Karlović objavio konačno povlačenje, Đoković je bio jedan od onih koji su se od njega oprostili biranim riječima, a napisao je da mu je on dao najbolje savjete za servis.

Što je zabavno, s obzirom na to da mu je trener bombarder Goran Ivanišević. S najuspješnijim igračem svih vremena veže ga i prijateljstvo izvan terena, a surađivali su i u kampanji protiv droge 2010., kad su s reperom Baby Dooksom snimili pjesmu 'Moja droga je tenis'.