Zinedine Zidane uoči El Clasica s Barcelonom progovorio o svojoj budućnosti na klupi Reala; jedna je izjava posebno znakovita...

Nogometaši Barcelone i Real Madrida danas od 16 sati na Nou Campu igraju prvi El Clasico ove sezone. Obje su momčadi u velikim problemima te bi ishod ovog derbija mogao imati dugoročne posljedice, posebice u redovima 'kraljevskog kluba'

Prvo je novi prvoligaš šokirao Real pobjedom usred Madrida 1:0. Vidjelo se već tada da nešto u redovima 'kraljevske momčadi' ne štima, ali... Sve mane momčadi koju vodi Zinedine Zidane raskrinkao je Šahtar samo nekoliko dana kasnije u Ligi prvaka. Na poluvremenu su Ukrajinci vodili 3:0, a Real je do kraja uspio tek smanjiti na 3:2. I da, Luka Modrić je zabio golčinu... Ali, nije to bilo dovoljno.

'Rekao sam kako je. Lani je isto bilo ovako, u mom prvom mandatu također. Moram raditi svoj posao i davati 100 posto kao i inače. To je sve. Kritike? One su normalne kad momčadi ne ide dobro. Nakon poraza, normalno je da me kritiziraju. Logično je reći da sve treba mijenjati. Uvijek je bilo tako, ali kritike me ne mijenjaju. Moramo znati da nas očekuje važna utakmica i promijeniti neke detalje. Ali ne živim u prošlosti, zanima me samo sljedeća utakmica.'

Predsjednik Reala Florentino Perez navodno već ima i zamjenu za njega, a dojam je kako mu je i svlačionica 'okrenula leđa'. Osjeća li Zidane da i dalje ima potporu svlačionice i predsjednika?

'Da, od svih. S ovim igračima puno toga sam osvojio i uz njih sam do smrti. Vidim i osjetim njihovu potporu. Ali najvažnije je da promijenimo situaciju. Kad stvari ne idu dobro, treba pokazati karakter i kvalitetu. Izgubili smo dvije utakmice, ali problem nije u njihovu stavu. Falilo nam je nešto u ova dva poraza, ali njihova volja nije bila sporna', analizirao je Zidane te napomenuo:

'Zaboravite na to što se dogodilo nekidan. I ranije smo imali problema, ali oni se rijetko događaju i treba paziti da ne postanu pravilo.'

No, sve se to događa baš uoči derbija s Barcelonom. El Clasico je nešto posebno, a igrat će se pred praznim tribinama Nou Campa.