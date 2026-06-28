Željko Sopić ekspresno pronašao novi klub! Odmah kreće u lov na Ligu prvaka

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Željko Sopić nije dugo bio bez angažmana nakon odlaska iz Osijeka
Hrvatski trener Željko Sopić preuzeo je litavskog prvaka Kauno Žalgiris, s kojim ga odmah očekuje borba za naslov prvaka, osvajanje Kupa, ali i pokušaj plasmana u Ligu prvaka.
Sopić će momčad službeno preuzeti u ponedjeljak, a već krajem tjedna čeka ga prvi ispit u prvenstvu protiv Džiugasa. Kauno Žalgiris nakon 19 odigranih kola drži drugo mjesto na ljestvici, uz samo bod zaostatka za vodećom momčadi i utakmicu manje, pa će hrvatski strateg odmah biti uključen u borbu za naslov.
No, najveći izazov tek slijedi. Litavski prvak uskoro kreće u kvalifikacije za Ligu prvaka, gdje će u prvom pretkolu igrati protiv kosovske Drite. Sopić će tako već na početku mandata dobiti priliku odvesti novi klub prema europskoj eliti.
Uz prvenstvo i europske kvalifikacije, Kauno Žalgiris izborio je i plasman u polufinale nacionalnog Kupa, pa će hrvatski trener voditi momčad na čak tri fronta.
Nakon kratke i neuspješne epizode u Osijeku, Sopić je tako vrlo brzo pronašao novi izazov, a u Litvi će pokušati potvrditi trenersku reputaciju i izboriti mjesto u najprestižnijem europskom klupskom natjecanju.