Skandal nakon SP-a! Ljutiti predsjednik države naredio istragu zbog ispadanja reprezentacije

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Ispadanje Južne Koreje već u skupini Svjetskog prvenstva izazvalo je burne reakcije u vrhu države, a sad se mnogi pitaju kako će sve ovo završiti
Naime, ljutiti predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung javno je zatražio službenu istragu okolnosti koje su dovele do neuspjeha reprezentacije, a pritom je dao naslutiti da odgovornost vidi i u načinu na koji je vođen nacionalni savez.
Lee je posebno prozvao sustav donošenja odluka, aludirajući da pri izboru izbornika Hong Myung-boa stručnost nije bila glavni kriterij.
'Nisam samo iznenađen ovim neočekivanim ishodom – potpuno sam zapanjen', napisao je Lee na društvenoj mreži X.
Predsjednik je potom zatražio da Ministarstvo kulture, sporta i turizma detaljno ispita cijeli slučaj.
'S obzirom na to da se za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu ulažu značajna sredstva poreznih obveznika i državna potpora, tražim od Ministarstva kulture, sporta i turizma da temeljito istraži sve okolnosti ovog slučaja, analizira uzroke te izradi konkretne mjere kako se ovakvo što više nikada ne bi ponovilo.'
Lee je poručio kako se neće stati samo na istrazi, već je najavio i reforme u upravljanju sportom.
'Brzo ćemo pokrenuti reforme u upravljanju sportom kako bismo osigurali da se ovakva situacija više nikada ne dogodi.'
Njegova reakcija pokazuje koliko je rano ispadanje sa Svjetskog prvenstva odjeknulo u Južnoj Koreji. Umjesto analize samo sportskog neuspjeha, cijela je priča prerasla u državno pitanje, zbog čega bi Korejski nogometni savez uskoro mogao biti pod povećalom nadležnih institucija.