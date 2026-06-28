Skandal nakon SP-a! Ljutiti predsjednik države naredio istragu zbog ispadanja reprezentacije

Naime, ljutiti predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung javno je zatražio službenu istragu okolnosti koje su dovele do neuspjeha reprezentacije, a pritom je dao naslutiti da odgovornost vidi i u načinu na koji je vođen nacionalni savez.

'S obzirom na to da se za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu ulažu značajna sredstva poreznih obveznika i državna potpora, tražim od Ministarstva kulture, sporta i turizma da temeljito istraži sve okolnosti ovog slučaja, analizira uzroke te izradi konkretne mjere kako se ovakvo što više nikada ne bi ponovilo.'

Predsjednik je potom zatražio da Ministarstvo kulture, sporta i turizma detaljno ispita cijeli slučaj.

'Nisam samo iznenađen ovim neočekivanim ishodom – potpuno sam zapanjen', napisao je Lee na društvenoj mreži X.

Lee je posebno prozvao sustav donošenja odluka, aludirajući da pri izboru izbornika Hong Myung-boa stručnost nije bila glavni kriterij.

Lee je poručio kako se neće stati samo na istrazi, već je najavio i reforme u upravljanju sportom.

'Brzo ćemo pokrenuti reforme u upravljanju sportom kako bismo osigurali da se ovakva situacija više nikada ne dogodi.'

Njegova reakcija pokazuje koliko je rano ispadanje sa Svjetskog prvenstva odjeknulo u Južnoj Koreji. Umjesto analize samo sportskog neuspjeha, cijela je priča prerasla u državno pitanje, zbog čega bi Korejski nogometni savez uskoro mogao biti pod povećalom nadležnih institucija.