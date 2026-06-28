Skandal nakon SP-a! Ljutiti predsjednik države naredio istragu zbog ispadanja reprezentacije

kako će ovo završiti?

Skandal nakon SP-a! Ljutiti predsjednik države naredio istragu zbog ispadanja reprezentacije

  • I.Ž.
  • Zadnja izmjena 28.06.2026 22:16
  • Objavljeno 28.06.2026 u 22:15
Lee Jae Myung predsjednik Južne Koreje
Lee Jae Myung predsjednik Južne Koreje Izvor: EPA / Autor: YONHAP / EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Ispadanje Južne Koreje već u skupini Svjetskog prvenstva izazvalo je burne reakcije u vrhu države, a sad se mnogi pitaju kako će sve ovo završiti

Naime, ljutiti predsjednik Južne Koreje Lee Jae Myung javno je zatražio službenu istragu okolnosti koje su dovele do neuspjeha reprezentacije, a pritom je dao naslutiti da odgovornost vidi i u načinu na koji je vođen nacionalni savez.

vezane vijesti

Lee je posebno prozvao sustav donošenja odluka, aludirajući da pri izboru izbornika Hong Myung-boa stručnost nije bila glavni kriterij.

'Nisam samo iznenađen ovim neočekivanim ishodom – potpuno sam zapanjen', napisao je Lee na društvenoj mreži X.

Predsjednik je potom zatražio da Ministarstvo kulture, sporta i turizma detaljno ispita cijeli slučaj.

'S obzirom na to da se za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu ulažu značajna sredstva poreznih obveznika i državna potpora, tražim od Ministarstva kulture, sporta i turizma da temeljito istraži sve okolnosti ovog slučaja, analizira uzroke te izradi konkretne mjere kako se ovakvo što više nikada ne bi ponovilo.'

Lee je poručio kako se neće stati samo na istrazi, već je najavio i reforme u upravljanju sportom.

'Brzo ćemo pokrenuti reforme u upravljanju sportom kako bismo osigurali da se ovakva situacija više nikada ne dogodi.'

Njegova reakcija pokazuje koliko je rano ispadanje sa Svjetskog prvenstva odjeknulo u Južnoj Koreji. Umjesto analize samo sportskog neuspjeha, cijela je priča prerasla u državno pitanje, zbog čega bi Korejski nogometni savez uskoro mogao biti pod povećalom nadležnih institucija.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
šok u hajduku

šok u hajduku

Doznajemo: Evo zašto je Livaja potjeran s priprema Hajduka
nevjerojatno

nevjerojatno

Šok s Poljuda: Hajduk potjerao Marka Livaju s priprema
skandal nakon utakmice

skandal nakon utakmice

Velika zvijezda je ovako priznala namještanje na Svjetskom prvenstvu?

najpopularnije

Još vijesti