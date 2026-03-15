VELIKE RIJEČI

Zekić: Često se kaže da je Livaja problem, on može biti samo razlika

N.M.

15.03.2026 u 21:08

Zoran Zekić
Zoran Zekić
U sustetu 26. kola HNL-a Hajduk je na Poljudu svladao Lokomotivu s 2:1. Hajduk je u prvom poluvremenu poveo 2:0 golovima Marka Livaje (22) i Ante Rebića (33), da bi u nastavku Ibrahim Sabra (62) smanjio na 2:1.

Drugi Hajduk sada ima 50 bodova, 10 manje od vodećeg Dinama, dok je Lokomotiva ostala sedma s 30 bodova, koliko ima i šesta Istra 1961.

Povratak Hajduka na pobjedničke staze bio je jedna od tema u MAXSportovoj emisiji Studio SuperSport HNL. Legendarni Zoran Zekić je komentirao utjecaj Marka Livaje na momčad.

'Danas je razlika bio Marko Livaja. Često se zna reći da je on problem zbog raznih stvari. Danas nije bio problem jer ostali suigrači bili raspoloženi. Zabio je gol, mogao je zabiti još dva, asistirao je, mogao je asistirati još dva puta da su suigrači bili raspoloženiji', rekao je Zekić.

Zekić o Livaji

