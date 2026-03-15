Zekić: Često se kaže da je Livaja problem, on može biti samo razlika

Povratak Hajduka na pobjedničke staze bio je jedna od tema u MAXSportovoj emisiji Studio SuperSport HNL. Legendarni Zoran Zekić je komentirao utjecaj Marka Livaje na momčad.

'Danas je razlika bio Marko Livaja. Često se zna reći da je on problem zbog raznih stvari. Danas nije bio problem jer ostali suigrači bili raspoloženi. Zabio je gol, mogao je zabiti još dva, asistirao je, mogao je asistirati još dva puta da su suigrači bili raspoloženiji', rekao je Zekić.

