Bivši igrač Dinama o pritisku: 'Kada krenu natpisi, to utječe na igrače'

Dinamo je tom pobjedom dodatno potvrdio prvo mjesto na tablici. Deset kola prije kraja, Dinamo ima deset bodova prednosti i sve je izglednije da će vratiti naslov prvaka na Maksimir.

Iako je sada sve bajno, u prvom dijelu sezone nije sve bilo idealno. Probleme Dinama s početka sezone je u MAXSportovoj emisiji 'Studio SuperSport HNL' komentirao Gordon Schildenfeld, bivši igrač Dinama. Nakon što je početkom sezone s klupe vodio Vukovar, 'Šifo' je ušao u ulogu MAXSportovog analitičara.

'U Dinamu je uvijek problem kada se ne igra dobro. Odmah idu natpisi, jesi ili nisi dobar… To sve utječe na igrače, onda se dogodio boom i vidimo individualno dizanje', započeo je Schildenfeld pa dodao.

'Dinamo nas je navikao da mora biti u borbi za naslov, a kada se desi blackout piše se svašta. Kvaliteta Dinama je da se uvijek vrati nazad', zaključio je.