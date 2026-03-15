STUDIO SHNL

Bivši igrač Dinama o pritisku: 'Kada krenu natpisi, to utječe na igrače'

N.M.

15.03.2026 u 20:32

Gordon Schildenfeld
Gordon Schildenfeld
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je u 26. kolu SuperSport HNL-a s 4:2 na Maksimiru svladao Slaven Belupo.

Dinamo je tom pobjedom dodatno potvrdio prvo mjesto na tablici. Deset kola prije kraja, Dinamo ima deset bodova prednosti i sve je izglednije da će vratiti naslov prvaka na Maksimir.

Iako je sada sve bajno, u prvom dijelu sezone nije sve bilo idealno. Probleme Dinama s početka sezone je u MAXSportovoj emisiji 'Studio SuperSport HNL' komentirao Gordon Schildenfeld, bivši igrač Dinama. Nakon što je početkom sezone s klupe vodio Vukovar, 'Šifo' je ušao u ulogu MAXSportovog analitičara.

'U Dinamu je uvijek problem kada se ne igra dobro. Odmah idu natpisi, jesi ili nisi dobar… To sve utječe na igrače, onda se dogodio boom i vidimo individualno dizanje', započeo je Schildenfeld pa dodao.

'Dinamo nas je navikao da mora biti u borbi za naslov, a kada se desi blackout piše se svašta. Kvaliteta Dinama je da se uvijek vrati nazad', zaključio je.

Schildenfeld o Dinamu Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Pogledajte lude scene s kraja utakmice na Rujevici: Pao i crveni karton
Livaja nikad otvorenije o Hajduku i Garciji: Neke stvari me ljute
Torcida poslala novu poruku Delijama: Evo što su skandirali

najpopularnije

Još vijesti