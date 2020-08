Zdravko Mamić po prvi puta otkrio detalje kako je zaista istovremeno vodio Lokomotivu i Dinamo, koji mu je bio glavni motiv te na koji su način radili

Zdravko Mamić godinama je slovio kao čovjek za kojeg se baš sve pitalo u hrvatskom nogometu. Ali o nekim stvarima dosad nije govorio…

'Mogu govoriti samo o svom stavu. Mislim da je to vidljivo iz mojih dosadašnjih postupaka. Vidjeli ste da je Dinamo multikulturalan klub, kada je dovođenje igrača u pitanju. To je višenacionalan klub u kome nacionalnost nije uvjet za igranje. Naprotiv, u Dinamu igraju sve nacionalnosti – muslimanske, srpske ili bilo koje druge. Nemam nikakav razlog zbog kojeg ja sutra ne bih radio u Crvenoj zvezdi ili u Partizanu jer su to za mene institucije. Kada ne bih imao bolju situaciju, da nisam u Dinamu i da na tržištu u normalnim, uređenim okolnostima imam takvu ponudu, zar to ne bi bila privilegija za mene? To ne bi bila kazna. Ja se na to ponosim, iako znam da ću zbog toga imati mnogo problema. Ne želim biti u koloni ljudi koji sotoniziraju narode, ali ću biti na braniku onih koji će pokušati diskreditirati zle pojedince koji štete našim narodima. Želim promovirati ljudske vrijednosti, normalne vrijednosti, a i ja sam bio grešan i zato se ispričavam ako sam nešto nekada pogrešno napravio.'

Dugogodišnji prvi čovjek Dinama imao je primjedbe nakon uspjeha hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji i osvojenog drugog mjesta da se nedovoljno isticalo to da je ogromna većina igrača potekla iz Dinama, iz njegovog nogometnog inkubatora.

'Notorna činjenica je da je u reprezentaciji, koja je bila druga na svijetu, od 21 igrača bilo 14 igrača Dinama. Kao što je činjenica da je na posljednjoj službenoj utakmici hrvatske reprezentacije 10 igrača završilo na terenu koji su prošli Dinamovu školu. Moram reći da odgovor zašto Hrvatska postiže tako dobre rezultate kao reprezentacija glasi: nismo uspjeli ne znam kojim čudom. Uspjeli smo jer je pobijedilo hrvatsko zajedništvo. Znači – navijači, igrači i mediji su jedno. To je odgovor zašto Hrvatska ima rezultat. Jednim dijelom je to odgovor zašto Srbija nema rezultat, iako sam ja to u više navrata rekao da nisam siguran da Srbija pojedinačno nema bolje nogometaše od Hrvatske. Sigurno ih ima više, veća je baza.'

Pričao je Mamić i o zagrebačkoj Lokomotivi koja je izborila kvalifikacije za Ligu prvaka, klub s kojim su ga često povezivali i koji je bio filijala Dinama jer je tadašnji zakon to dopuštao. Jedno vrijeme su ga zbog toga često kontrolirali, kako bi dokazali nepravilnosti, iz Ministarstva sporta koji su tada vodili Željko Jovanović i Pero Skansi. Zakoni su se promijenili, a Mamić o toj temi ovako opširno i otvoreno nikada nije pričao:

'Ja sam u osnovi tog velikog dijela jer se taj klub prije nekoliko godina ugasio. Inače, to je klub koji je igrao jugoslavensku Prvu ligu, koju su igrale mnoge jugoslavenske veličine. On je stariji od Dinama. Taj klub nitko ništa nije pitao, osim ove budaletine Mamića, koji je rekao: 'Uzimamo taj klub da vratimo njegovu svjetsku tradiciju‘. Uzeli smo ga kada je ispao iz četvrte lige i ja sam frajeru, koji je bio predsjednik toga kluba, dao popis ljudi i rekao da održi skupštinu. Bio sam postavljen za predsjednika tog kluba, tada je to bilo moguće. Bio sam prvi predsjednik tog kluba prije par godina, a bio sam Izvršni direktor Dinama. Mic po mic sam ga počeo dovoditi u red i svake godine smo išli po rang više. Ja sam se u jednom trenutku maknuo, jer to nije bilo normalno niti zakonski. Ali ovo sve što mi radimo, to je sve lažno prikazivanje i prijevara. O tome pričam svo vrijeme', kazao je dodavši:

'Radimo po propisima jer da ne radimo, već bi FIFA, UEFA ili HNS ugasili te klubove. Samo se koristimo propisima takvima kakvi jesu. Ako postoji mogućnost da posudimo igrača, mi to učinimo. Ako postoji mogućnost da od njih kupimo igrača, mi ga kupimo i platimo novac za to. Prema tome, ne znam što je tu sporno. I sada, mi spasimo jedan ozbiljan klub koji je nestao, a s druge strane imate klub koji je stvoren 1903. – to je NK Zagreb. On je nestao, u četvrtoj je ligi i nitko ne pita za njega. Nitko se ne bavi time. Nitko se ne bavi što je s rezultatima i tradicijom Cibone, što je s tradicijom drugih zagrebačkih veličina, Mladosti, vaterpola... Kažu, nije valjao komunizam, pa kako to? Ljudi su pjevali i gradili mostove, pruge, autoputeve, sve za mladost – hrvatsku, jugoslovensku, srpsku mladost. Danas to rade razne privatne firme. Koga vi, s proštenjem, j...?”

