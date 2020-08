Slovenac Matjaž Kek po prvi put nakon što je odbio Dinamo komentirao što misli o braći Mamić, Nenadu Bjelici a dotaknuo se i Zlatka Dalića

Slovenski nogometni stručnjak, Matjaž Kek, koji je proteklih godina radio odličan posao na klupi Rijeke, nedavno je bio spomenut i kao potencijalni trener zagrebačkog Dinama

Bivši nogometaš, a potom i vrlo uspješan trener, Matjaž Kek, od 2013. do 2018. godine bio je trener Rijeke, a u kojoj je napravio puno velikih stvari, zbog čega su ga prije nekoliko tjedana poželjeli na klupu Dinama dovesti i braća Zdravko i Zoran Mamić.

Ipak, Kek nije izigrao ugovor i dogovor s Nogometni savezom Slovenije, već je ostao na klupi slovenske reprezentacije, pa su u Maksimirskoj 128 odlučili kako će Zoran Mamić i dalje voditi prvu momčad.

Sada, s odmakom, slovenski je trener dao veliki intervju Večernjem listu, u kojem se dotaknuo ponude Dinama..

'Kad vas zove klub kao Dinamo, a nijedan u ovoj regiji nije zadnjih godina bio tako utjecajan, onda je to priznanje. Iznenadila me širina tog medijskog zanimanja, čak me počela i opterećivati. Ja sam bio, jesam i bit ću samo trener. Iako su govorili, a to mi je posebno smetalo, da sam u Rijeci vodio klupsku politiku. To govore oni kojima su potrebni alibiji iza kojih će se sakriti. Ne znam kako bih si mogao dopustiti da budem takav frajer da se ne odazovem inicijalnom pozivu Dinama', rekao je Kek za Večernji list.

Mediji u Sloveniji fokusirali su se pritom na inkriminirane čelnike, jedan od naslova bio je: 'Nagodba s vragom na stolu Matjaža Keka'. Niste li se osjećali prozvanim što pristajete na razgovor?

'Tko god danas govori o Dinamu, ne može pobjeći od toga. Pozadinu ignorirati ne možete, ali trener nije nadležan da za to odgovara. Razmišljao sam isključivo u smjeru koji je postavio Bjelica. Zar nije bila dobra atmosfera na Dinamovim utakmicama, a isti su ljudi bili u klubu? Ne mora mi nitko reći tko je najzaslužniji za veliku ekspanziju posljednjih godina, za abnormalne iznose, za vrhunski proračun koji vam je na raspolaganju. Ako ste trener, onda vas mora zanimati ono što je uspjelo Bjelici i ekipi, cijelom klubu. Došli su Boysi, bio sam na dvije utakmice i naježio sam se kad sam vidio tu atmosferu. Nakon toliko godina, osjetio sam to vodeći Maribor protiv Dinama, zagrmio je sjever. Predugo toga nije bilo, pa više je riječkih navijača dolazilo. Neću komentirati stvari za koje nisam pozvan. Zanima me samo igralište. Trenerski je posao težak i toliko uzima da nemate vremena za drugo. Bilo bi dobro da trener ostane samo trener. A opet, odluke se u klubu moraju donositi u dogovoru s njim. Kad toga nema, sve puca'.

Pričao je Kek o susjedskim odnosima Hrvatske i Slovenije, talentu Luke Dončića, prvom čovjeku Uefe, njegovom sunarodnjaku, Aleksanderu Čeferinu, ali i hrvatskoj reprezentaciji koja je na SP-u u Rusiji, pod vodstvom Zlatka Dalića, stigla do svjetskog srebra. I otkrio važan detalj na tom hrvatskom putu uspjeha, jer u momčadi je bilo dosta igrača s oko 100 nastupa.

'Tko to ne priznaje, tko misli da će u reprezentaciji u svakoj utakmici uvoditi sedam, osam novih igrača, taj zaista ne vidi ništa. Dobro kaže Dalić, ne ulazi se u reprezentaciju nakon dva gola, niti se ispada iz nje poslije dvije slabije utakmice. Rusija se ne smije zaboraviti, to se mora poštovati, ali već sad se premalo priznaje da je Hrvatska i poslije toga započela iznimno uspješno smjenu generaciju jer su se pojavila tri-četiri igrača koji su se afirmirali te anulirali odlaske grandioznih figura. I zbog svega toga je postavljanje Dalića na mjesto izbornika jedna od najbitnijih odluka u povijesti hrvatskog nogometa'.

