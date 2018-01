Zašto rukometaše svi zovu Kauboji; kako je i kada sve počelo?

Nogometaši su 'vatreni', vaterpolisti 'barakude', a rukometaši? Tijekom proteklih petnaestak godina promijenili su nekoliko nadimaka, no niti jedan se nije 'udomaćio'. Bilo je nekoliko neuspješnih pokušaja 'nametanja', javnost i mediji forsirali su razne varijante, a na kraju je zaživio onaj s Divljeg zapada...

'Stvarno je to bila sjajna klapa, bili smo nevjerojatno homogeni, zabava je bila vrhunska. Da, bili smo mladi, željni uspjeha, nismo imali nikakav pritisak na leđima, od nas se praktički ništa nije očekivalo na tom SP-u', prepričava Vlado Šola i nastavlja:

'Tako smo i krenuli u natjecanje, porazom od Argentine. A na drugoj utakmici smo se mučili sa Saudijskom Arabijom, gubili na poluvremenu...'

No, nakon toga je uslijedila rapsodija, nanizali su naši rukometaši Ruse, Mađare i Francuze u skupini, pa u drugom dijelu još Egipat i Dance. Došlo je i polufinale, nakon dva dramatična produžetka pobijedili smo Španjolce, a u velikom finalu pala je Njemačka za prvu titulu svjetskih prvaka!

'I tako je u svoj toj zafrkanciji krenulo. Sad, tko je i kad ispalio Kauboji? Uh, ma stvarno se ne sjećam. Balić je imao hrpu ideja, možda su sve pokrenuli Dominiković ili Metličić? Znam samo da smo stvarno bili kao kauboji, svi šareni, pola opreme nismo imali, a u natjecanje smo uletjeli i kroz njega proletjeli kao na konjima. Bio je to pravi kaubojski prepad, kao u filmovima. Kad bolje razmislim, više smo bili Indijanci nego kauboji...', kaže uz osmijeh Šola koji je bio među onima koji su tada bili zaduženi za dobru atmosferu na putovanjima i u autobusu kojim je reprezentacija išla i vraćala se s utakmica.

'Ja sam gotovo uvijek sjedio na zadnjoj klupi u autobusu, kao 'kažnjenik', a ispred mene su bili Balić, Šola, Metličić...', prisjetio se svojedobno Davor Dominiković koji na ovom EP-u radi kao stručni sukomentator za RTL televiziju, a uz to s Vladom Šolom vodi rukometaše Dubrave:

Tko je počeo? Ivano, Pero, možda Šola ili netko treći

'Bila je to vrhunska ekipa, svi smo bili spremni na šalu, pošalicu... Kakvih je sve fora i podvala bilo tada! Pravo čudo, uvijek smo se smijali, pjevali zajedno. A tko je ispalio nadimak Kauboji? Možda je prvi bio Ivano, pa potom su to prihvatili Šola, Pero...? Ili je bilo obrnuto? Sigurno je tek da je iz tog kruga sve krenulo i na početku je zaživjelo samo među nama igračima.'

Od te 2003. godine počeli su se u medijima redati razni prijedlozi za nadimak reprezentacije, no tada nitko, ali baš nitko, niti nije znao da negdje 'u podsvjesti' postoje neki Kauboji u internoj zafrkanciji naših rukometaša. Tako su se nizali prijedlozi, na neko je vrijeme aktualan nadimak bio Pakleni. Bila je to 'kopija' nadimka nogometne reprezentacije koja je 2002. godine igrala neke prijateljske utakmice u Južnoj Koreji. Kako je tamo otišla 'rezervna' postava nisu mogli biti 'vatreni', pa su im mediji dali nadimak Pakleni, a onda ga kasnije samo 'prilijepili' rukometnoj reprezentaciji. No, igračima se taj nadimak uopće nije sviđao...