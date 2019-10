Zar se Španjolski nogometni savez zaista usudio odbaciti želju kapetana Sergija Ramosa?

Sergio Ramos (33) izrazio je želju za nastupom za Španjolsku na Olimpijskim igrama u Tokiju, mladi nogometaši ne skrivaju oduševljenje, ali se svemu protivi Španjolski nogometni savez (RFEF)

Naime, A selekciju očekuje Euro 2020 (21. lipnja do 21. srpnja), a nogomet se na Igrama igra od 24. srpnja do 9. kolovoza. Dosta natrpan raspored, pogotovo za igrača kojem su na leđima 33 godine i koji je cijelu godinu u pogonu, jer Real lovi sve moguće trofeje.

No u Španjolskom nogometnom savezu nisu sretni s tim prijedlogom. Tamo žele nagraditi one koji su izborili Igre u Tokiju odnosno prednost bi dali mladim igračima te ne razmatraju 'starije' opcije osim ako to nije potrebno iz sportskog razloga. Naravno, do Olimpijskih igara još ima dosta, ne mogu se izuzeti ni ozljede kao ni to koliko će neki igrači biti potrošeni na Euru koje je ranije.