na radost navijača

Zanimljivi dani u Šibeniku. Klub je i dalje 'živ', a sada mu se vraća dobro poznato lice

M.Š

11.10.2025 u 15:46

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Bionic
Reading

HNK Šibenik posljednjih je dana bio jedna od gorućih tema na sportskoj medijskoj sceni zbog glasina o potencijalnom gašenju. Međutim, klub je to demantirao i u međuvremenu doveo dobro poznato lice.

Kako je sam klub potvrdio službenom objavom, na Šubićevac vratio se dobro poznati Antonio Jakoliš. Šibenčani su poručili:

vezane vijesti

'Antonio Jakoliš ostaje uz svoj klub te će ponovo odjenuti narančasti dres! Svojim iskustvom i karakterom dat će važan doprinos našoj ekipi.'

Ovaj 33-godišnjak koji je promijenio brojne klubove u svojoj karijeri odradit će svoju 4. epizodu u Šibeniku. U narančastom dresu odigrao je 90 utakmica uz osam golova i isto toliko asistencija. Igrao je, između ostalog, u Rumunjskoj, Ukrajini, Kazahstanu, na Cipru, no nigdje se nije zadržao koliko u Šibeniku.

Podsjećamo, Šibenik je nedavno službenom objavom demantirao glasine o stečaju i gašenju kluba i nadodao kako to nikada nije bilo u planu. Dovođenje Jakoliša moglo bi privući gledatelje na nedjeljnu utakmicu protiv Omiša koja počinje od 15 sati.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
intervju subotom

intervju subotom

'S lažiranim papirima sam u autu Tonija Kukoča došao na hrvatsku granicu. Molio sam Boga da me ne uhvate'
novi član sarajeva

novi član sarajeva

S Dinamom se popeo na vrh svijeta, Hajduk ga je potjerao nakon skandala, a sad ga je doveo Mamić
SPORT NEDJELJOM

SPORT NEDJELJOM

S Dinamom je osvojio šest naslova prvaka, a sada je Hajduku dao savjet: Ja bih to ovako....

najpopularnije

Još vijesti