Zanimljivi dani u Šibeniku. Klub je i dalje 'živ', a sada mu se vraća dobro poznato lice

HNK Šibenik posljednjih je dana bio jedna od gorućih tema na sportskoj medijskoj sceni zbog glasina o potencijalnom gašenju. Međutim, klub je to demantirao i u međuvremenu doveo dobro poznato lice.
Kako je sam klub potvrdio službenom objavom, na Šubićevac vratio se dobro poznati Antonio Jakoliš. Šibenčani su poručili:
'Antonio Jakoliš ostaje uz svoj klub te će ponovo odjenuti narančasti dres! Svojim iskustvom i karakterom dat će važan doprinos našoj ekipi.'
Ovaj 33-godišnjak koji je promijenio brojne klubove u svojoj karijeri odradit će svoju 4. epizodu u Šibeniku. U narančastom dresu odigrao je 90 utakmica uz osam golova i isto toliko asistencija. Igrao je, između ostalog, u Rumunjskoj, Ukrajini, Kazahstanu, na Cipru, no nigdje se nije zadržao koliko u Šibeniku.
Podsjećamo, Šibenik je nedavno službenom objavom demantirao glasine o stečaju i gašenju kluba i nadodao kako to nikada nije bilo u planu. Dovođenje Jakoliša moglo bi privući gledatelje na nedjeljnu utakmicu protiv Omiša koja počinje od 15 sati.