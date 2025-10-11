Zanimljivi dani u Šibeniku. Klub je i dalje 'živ', a sada mu se vraća dobro poznato lice

Kako je sam klub potvrdio službenom objavom, na Šubićevac vratio se dobro poznati Antonio Jakoliš . Šibenčani su poručili:

'Antonio Jakoliš ostaje uz svoj klub te će ponovo odjenuti narančasti dres! Svojim iskustvom i karakterom dat će važan doprinos našoj ekipi.'

Ovaj 33-godišnjak koji je promijenio brojne klubove u svojoj karijeri odradit će svoju 4. epizodu u Šibeniku. U narančastom dresu odigrao je 90 utakmica uz osam golova i isto toliko asistencija. Igrao je, između ostalog, u Rumunjskoj, Ukrajini, Kazahstanu, na Cipru, no nigdje se nije zadržao koliko u Šibeniku.

Podsjećamo, Šibenik je nedavno službenom objavom demantirao glasine o stečaju i gašenju kluba i nadodao kako to nikada nije bilo u planu. Dovođenje Jakoliša moglo bi privući gledatelje na nedjeljnu utakmicu protiv Omiša koja počinje od 15 sati.