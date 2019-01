'Zagrebaši' dobili novog trenera; Slovenac koji je vodio Celje nasljednik je Line Červara

Branko Tamše (41) novi je trener hrvatskoga rukometnog prvaka PPD Zagreba, tvrde slovenski mediji...

'Malo prije Nove godine me nazvao Zoran Gobac i kazao mi da želi da postanem trener PPD Zagreba. To mi je velika čast, iako sam pregovarao s ukrajinskim Zaporožjem, no ne događa se svaki dan da te zove klub iz same elite europskog rukometa. Ne stvaram si neki pritisak, ako ne bude išlo, šta se može. Prednost je ipak što poznajem većinu igrača, pa sam uvjeren u uspjeh', kazao je Tamše za dnevnik Delo.

U PPD Zagrebu igraju Slovenci Urh Kastelic i Gregor Potočnik, a hrvatski prvak je trenutno peti u skupini B Lige prvaka.