Zadnju utakmicu na Euru zaključio je u velikom stilu pa je poslao poruku svima u Hrvatskoj: Svaki igrač ostavio je srce na terenu

Hrvatska rukometna reprezentacija završila je nastup na Europskom prvenstvu u Mađarskoj i Slovačkoj odigravši 28:28 (13:15) protiv Nizozemske, a svoje viđenje dao je najbolji strijelac Kauboja na ovoj utakmici Ivan Martinović

'Dali smo sve od sebe početka do kraja. Bila je teška utakmica, nismo se previše ni mogli odmoriti za ovu utakmicu. Znali smo da nisu jaki šuteri izvana, već da idu jedan na jedan. Imaju dobar prolaz, agresivnu obranu, sve smo to vidjeli u početku', rekao je Martinović za RTL.

Hrvatska je Euro završila na osmoj poziciji, solidno s obzirom na pomlađeni kadar i velike probleme s koronavirusom…

'Pohvalio bih sve u ekipi i stožeru. Tko god da je došao, je li to bilo iz izolacije ili iz kluba, dao je sve od sebe. Nismo imali puno vremena da stvorimo tu kemiju u napadu ili obrani, to se vidjelo na terenu, ali veliki je plus što smo vidjeli da je svaki igrač ostavio srce na terenu', pričao je Martinović te zaključio:

'Ima dosta mladih igrača, to je dobar miks sa starijim, iskusnijim igračima. To sada treba ubuduće pokazivati. Svi mladi koji su igrali dali su sve od sebe, pogotovo Lučin. Kako je odigrao, svaka mu čast. Mislim da se tomu nitko nije nadao. Samo da nastavimo svi raditi i bit će bolje.'