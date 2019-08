Znakovite izjave čelnika Eintrachta daju naslutiti kako je Ante Rebić svoju epizodu u Frankfurtu završio

Čini se kako je trener Eintrachta Adi Hütter definitivno prekrižio Antu Rebića te je za očekivati kako će napadač hrvatske reprezentacije do kraja prijelaznog roka (2. rujna) potražiti novi klub. Čelnici Eintrachta čine sve kako bi pomirili 'zaraćene' strane, ali u isto vrijeme pokušavaju Rebića plasirati na tržište...

'Ante Rebić je igrač Eintrachta i jako smo sretni s njime. On je u tri godine dokazao da može puno pomoći Eintrachtu. To je i razlog zašto smo sretni s njime', rekao je Fredi Bobić pokušavajući primiriti strasti. No, situacija nije sjajna i svi već rade na tome da - ako Rebić i Hütter ne pronađu zajednički jezik - prodaju hrvatskog reprezentativca. Jer vremena je malo, prijelazni rok završava 2. rujna...

'Ako želi ovdje ostati, onda će se morati ponašati onako kako ja to tražim od svakog igrača ovog kluba. Dakle, morat će mi radom i zalaganjem na terenu pokazati da na njega mogu računati. Ako pak želi otići, vrata su mu otvorena. Snaći ćemo se mi i bez njega', kazao je ljutiti trener Eintrachta Adi Hütter.

'Ali mi ga želimo zadržati i pokušat ćemo to napraviti. Vidjet ćemo što će se dogoditi zadnjeg tjedna prijelaznog roka koji je uvijek lud. Ante ima želju ići dalje i možda pronaći veliki klub. To je totalno legitimno razmišljanje za nogometaša. Ali da bi se to dogodilo moraju biti zadovoljeni svi parametri. Na kraju dana mi nećemo biti ti koji će mu reći da ide.'

Njemački mediji navode kako Eintracht za hrvatskog reprezentativca traži najmanje 40 milijuna eura odštete, a baš je zbog te visoke svote propao njegov odlazak ovog ljeta jer su se iz mogućeg posla povukli madridski Atletico i milanski Inter. Rebića ugovor s Eintrachtom veže do ljeta 2022. godine, ali sad je gotovo sigurno da ga neće odraditi do kraja. Određeni interes za njega je prije nekog vremena pokazao i Bayern, no teško da će se Bavarci u samom finišu prijelaznog roka odlučiti na takvu skupu investiciju. Možda se 'ukaže' neki od talijanskih velikana? Tko zna...