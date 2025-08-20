Novak Đoković šokantno ispao već u 1. kolu US Opena u paru d Olgom Danilović

Mečevi se igraju do četiri gema po setu, a tu je i pravilo “no-ad” na izjednačenju te tie-break do 10 poena u slučaju trećeg seta.

Turnir mješovitih parova na US Openu ove se sezone igra prije glavnog turnira te prema novim, skraćenim pravilima i traje samo dva dana – u utorak su na rasporedu bila prva dva kola, a u srijedu su na rasporedu polufinala i finale.

U ždrijebu se našlo 16 parova, a većina od njih je sastavljena od tenisačica i tenisača koji se prvenstveno natječu u pojedinačnoj konkurenciji. Prema njihovom renkingu su postavljena i četiri nositelja, a taj su status opravdali prvo i treće postavljeni, američko-britanska kombinacija Pegula - Draper i poljsko-norveški par Swiatek - Ruud.

Njima su se pridružili najuigraniji, Sara Errani i Andrea Vavassori, prošlogodišnji pobjednici US Opena, koji brane čast specijalista za parove.

Posljednji polufinalni par čine domaće uzdanice Danielle Collins i Christian Harrison, koji su priliku dobili nakon što je prvi tenisač svijeta Jannik Sinner zbog bolesti morao odustati od nastupa u ovoj konkurenciji da bi se što bolje oporavio do početka pojedinačnog turnira na kojem će braniti naslov.

Organizatori su 'prekrojili' cijelo natjecanje s ciljem da privuku najveće zvijezde pojedinačne konkurencije u brži, televizijski atraktivan format tijekom kvalifikacijskog tjedna.



Pobjednici će kući odnijeti milijun dolara, dok je finalistima namijenjeno 400.000 dolara.

US Open, polufinala mješovitih parova: