West Ham nakon pobjede nad Dinamom dobro namučio Manchester United u utakmici koju su obilježili nevjerojatni sudački previdi

Manchester United je s 2:1 slavio na gostovanju kod West Hama

Suparnik zagrebačkog Dinama u skupini H Europske lige West Ham United u dramatičnoj je utakmici 6. kola engleskog nogometnog prvenstva na svom terenu izgubio od Manchester Uniteda sa 1:2 (1:1).

West Ham je poveo uz veliku dozu sreće u 30. minuti kada je udarac Benrahme sa 20-ak metara pogodio blok Varanea, lopta je promijenila smjer i prevarila De Geu. No, od tog trenutka pa do kraja utakmice United je dominirao terenom i zasluženo stigao do tri boda iako je domaći sastav u posljednjoj minuti sudačke nadoknade imao priliku spasiti bod iz kaznenog udarca.

Gosti s Old Trafforda poravnali su već u 34. minuti kada je Cristiano Ronaldo iz drugog pokušaja svladao Fabianskog. Poljski vratar odbio je prvi pokušaj Portugalca, ali lopta se vratila na nogu Ronaldu koji nije propustio drugu priliku.

U drugom poluvremenu glavni sudac Atkinskon nije dosudio čak tri kaznena udarca za goste, dva kod rezultata 1:1, a jedan kod 2:1 za United, svaki put braniči domaćih služili su se nogama i rukama kako bi zaustavili Ronalda.

Ipak, usprkos nevjerojatnim sudačkim previdima, United je poveo u 89. minuti prekrasnim udarcem Lingarda, igrača koji je drugi dio prošle sezone s puno uspjeha igrao upravo za West Ham.