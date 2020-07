[VIDEO] Tomislav Ivković nakon poraza od Hajduka oprao svoje igrače: 'Potvrdili smo da smo zreli za drugu ligu. Sram me dok s prijateljima pijem kavu!'

Nakon susreta Hajduka i Intera iz Zaprešića treneri Tomislav Ivković i Igor Tudor ponudili su svoja mišljenja

'Nitko nije mogao predvidjeti da ćemo u ovoj utakmici napraviti toliko grešaka. Četiri greške, četiri gola, ali to su greške u pasu u kojima smo mi asistenti. Potvrdili smo danas da smo zreli za drugu ligu. Ovako kako smo igrali i kako smo griješili kroz cijelu sezonu i na koji smo način primali golove, nemamo pravo plakati za prolivenim mlijekom. Jednostavno, nije bila dovoljna kvaliteta da ostanemo u prvoj ligi', rekao je Ivković pa nastavio:



'Naravno da i ja, kao trener koji je došao u četvrtoj četvrtini uzimam na sebe i snosim svoju krivicu, odnosno jedan dio krivice. Isto kao i igrači i klub i svi ostali. Zna se na koji način. Osjećam se malo posramljeno i nije mi jednostavno popiti kavu s prijateljima kao član druge lige, ali i to je nogomet. Ne želim niti u jednom momentu podcjenjivati ni trenere, ni igrače, ni rukovodioce druge lige. Jednostavno, tako je moralo biti i sada se klub preko noći mora pripremiti na neke druge uvjete i zahtjeve da bi to izgledalo puno bolje nego do sada. Moramo se resetirati i krenuti od nule prema tome da jednom opet budemo 'div iz predgrađa'.'



Ivković je otkrio i nastavlja li svoju karijeru kao trener Intera.



'U principu smo dogovorili da ću najvjerojatnije ostati. To nije upitno. Želim pomoći klubu koji je u teškoj situaciji. Ovaj tjedan ćemo sve riješiti', rekao je Ivković.