[VIDEO] Ivica Kulešević: 'Nisam očekivao da će moj Osijek ovoliko pasti'; Tomislav Stipić: 'Skupljamo bodove kao vjeverica'

Treneri Slaven Belupa Tomislav Stipić i Osijeka Ivica Kulešević dali su svoje viđenje međusobnog susreta

Trener Osijeka osvrnuo se na činjenicu da njegova ekipa već drugu gostujuću utakmicu za redom ostaje bez pobjede.

'Čvrsta utakmica. Nakon dvije dobre partije, protiv Rijeke na Rujevici i protiv Lokomotive, danas ipak nešto slabije izdanje Osijeka. Domaćin se čvrsto postavio i mislim da je pravedna podjela bodova. Nakon dobrog otvaranja utakmice smo izgubili ritam i nismo više mogli uhvatiti tu nit. Lopta nam je išla sporo i nismo kreirali dovoljno akcija prema naprijed. Zadovoljan sam jedino time što nismo primili gol', rekao je Kulešević i ponovno naglasio da je podjela bodova zaslužena.

Slaven Belupo je sjajno radio pritisak i tako zapravo onemogućio Osijeku da se razmaše.

'Imali smo mi i nekih objektivnih problema. Žaper je danas nedostajao, Silva po desnom boku, Grezda također, Laszlo je igrao ozlijeđen, a do pred početak utakmice nismo znali hoće li igrati ili ne. Sredina nam se svela na Jugovića. Pero Bočkaj je, nakon dvije fantastične utakmice, danas igrao ipak nešto slabije i zato je utakmica i završila tako. Naravno, to ne umanjuje dobru igru domaćina. Uz to, mi nismo bili pravi i nemamo za čime žaliti.'

Koronavirus je najprije zaustavio prvenstvo, a sada je raspored ubrzan i zgusnut. Nije se lako na to naviknuti.

'Već u srijedu nas čeka domaća utakmica s Goricom. Oni će imati dva dana odmora više od nas, ali važno se pripremiti. Ovo je treća utakmica u nizu nakon duge stanke i očekivao sam pad, ali ne baš ovoliki', iskren je bio Kulešević.

Osijek nastavlja s borbom za pozicije koje vode u Europu, a san je naravno drugo mjesto i Liga prvaka.

'Da, čekamo sada Goricu. Oni imaju dobru momčad i s njima igramo 'gore - dolje'. Znali smo ih pobjeđivati, ali znali smo i gubiti od njih. To nam je kvalifikacijska utakmica za Europu. Ako dobijemo, praktički smo osigurali ulazak u europska natjecanja, a ako izgubimo sve stavljamo na kocku. Vjerujem da možemo. Oni imaju dva dana odmora duže, ali imamo i mi vremena za oporavak i nadam se puno boljem izdanju nego danas', zaključio je Kulešević.