[VIDEO/FOTO] Presretni trener Istre Gonzalo Garcia nije skidao osmijeh s lica: Ovo je posebna pobjeda

Istra 1961 razbila je u 19. kolu SuperSport HNL-a na svom terenu Hajduk 3:0. Nakon velike pobjede trener Gonzalo Garcia nije skrivao koliko je sretan

'Ovo je posebna pobjeda, bila je posebna ona u Rijeci, ali je definitivno i ova. Atmosfera je bila spektakularna i vrlo smo zadovoljni. Mislim da napredujemo i postajemo zreliji, dosta smo radili na našoj igri, navijači su to prepoznali i podržali nas', kazao je strateg Istre 1961 Gonzalo Garcia te nastavio:

Razmišlja li možda Garcia i o borbi za mjesta koja vode u Europu?

'Ne želim još pričati o eventualnom plasmanu u Europu, ne zamaramo se time, to je jedna zamka u koju ne želim upasti ako ću o njoj pričati. Mi samo radimo na sebi, napredujemo i to je to. Radim i ja na sebi kao trener. Najvažniji nam je progres i ključno je da igrači odrade ono što se od njih očekuje. Prošle godine smo zaslužili više od devetog mjesta. stvarno nismo imali sreće u nekim trenucima, a ove sezone smo još malo napredovali i konačno dobili što smo zaslužili', zaključio je trener Istre 1961.

