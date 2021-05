[VIDEO/FOTO] Nogometaši Gorice 35 kola su bili 'u Europi', a na kraju su sav trud prokockali u zadnjem, 36. kolu HT Prve lige: To je sport i život ide dalje...

Najveći gubitnici ove netom završene sezone Hrvatski Telekom Prve lige ispali su nogometaši Gorice. Od prvog su kola bili najugodnije iznenađenje, igrali su sjajnu sezonu i čak 35 kola držali mjesto na ljestvici koje vodi u Europu. Gorica je posljednje, 36. kolo HT Prve lige dočekala kao treća s 59 bodova, Rijeka je na četvrtom mjestu imala bod manje, a Hajduk je bio peti s 57 bodova. Na kraju Rijeka i Hajduk idu u Europu, a Gorica je peta...

I trebao je Gorici samo bod s gostovanja na Rujevici da osigura kvalifikacije Konferencijske lige. Do 79. minute utakmice Gorica je bila 'u Europi', a onda se sve raspalo! Primili su gol za 2:1 i u trenutku ostali doslovno bez svega! Čak 35 kola nogometaši Gorice imali su Europu u svojim rukama, a na kraju su ispali najveći tragičari te porazom 2:1 od Rijeke u posljednjem kolu ostali bez svega!

bila su to sretna vremena

'S obzirom na pripremu, odigrali smo jako dobru utakmicu. Htjeli smo na Rujevicu doći s osiguranom Europom, ali to nam se u posljednja dva-tri kola poremetilo. Krenuli smo loše, Rijeka nam je zabila gol, potom smo kontrolirali susret, bili nagrađeni golom za 1:1, imali još jednu stativu i prvo poluvrijeme odigrali kako smo htjeli. No, poremetile su nas i osakatile rane ozljede...', pokušavao je sagledati utakmicu Oreščanin te nastavio:

'U drugom poluvremenu smo kontrolirali suparnika dugim loptama, izbacili smo ga iz ritma, šuljao se on na oko 16 metara, ali bilo je to dobro. Gol smo dobili iz nekakvog polu centaršuta, iz nekakve druge akcije i prekršaja na našem golmanu Baniću . O tome neću pričati. Imali smo lijepu šansu na kraju. Sukus svega je ta šansa koju nismo iskoristili. Nažalost, nismo osigurali što smo željeli.'

'To je sport i život ide dalje, ne volim takva stanja, a bila su takva. Ne volim kad jedna utakmica odlučuje o tome je li nešto dobro ili nije. To su klišeji. Odigrali smo dobru sezonu i trebali smo osigurati Europu. Nismo uspjeli, ali moramo biti ponosni jer sezona je povijesna. Borili smo se s velikim klubovima, klubovima koji imaju veći budžet i tradiciju. Čestitke Rijeci na pobjedi, ali bilo je to sretno i spretno. Trebalo je završiti remijem', kazao je Oreščanin koji se na kraju osvrnuo i na svoju budućnost na klupi momčadi iz Velike Gorice:

'Vidjet ćemo. Treba sjesti i vidjeti što i kako. Ne treba sad o tome voditi brigu', zaključio je razočarani Siniša Oreščanin.