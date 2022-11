[VIDEO/FOTO] Final Four Lige prvaka bez Hrvata: Barcelona napunila mrežu Pule, Novo Vrijeme tijesno poražena od Palme

Malonogometaši Pule i Novog vremena porazima od španjolskih predstavnika, Barcelone odnosno palme okončali su svoje nastupe u Elitnoj rundi Lige prvaka

Pula je na svom terenu u dvorani "Mate Parlov" izgubila od Barcelone sa 2-7 (1-2) u susretu skupine D, dok je Novo vrijeme svoj nastup u skupini B na Palma de Mallorci izgubilo od domaćina Palme sa 1-2 (1-1).

I prije svojih posljednih nastupa oba naša predstavnika izgubila su izglede za plasman na završni turnir koji će se održati od 4. do 7. svibnja.

Pula je povela protiv Barcelone preko svog vratara Darka Milanovića (8:10), no Barcelona je ekspresno odgovorila s dva gola Adolfa (9:32, 10:08). U drugom poluvremenu Matheus Rodrigues (23:55) je povisio na 3-1 i krenula u lov na pobjedu od šest golova razlike koja joj je bila potrebna za prvo mjesto u skupini i plasman na završni turnir. No, Igor Osredkar (28:32) joj je uvelike otežao posao golom za 3-2. Do kraja susreta Barcelona je postigla četiri gola, Pito (30:51), Catela (36:46), Dyego (37:12) i Matheus Rodrigues (39:51) pogađali su mrežu iza Milanovića, ali nakon posljednjeg gola ostalo joj je samo devet sekundi za još jedan gol što je bilo premalo.