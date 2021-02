[VIDEO/FOTO] Dva teška pada obliježila spust skijaša; posebno loše je prošao Nijemac koji se zabio u reklame i završio krvavog lica

Dva neugodna pada obilježila su utrku spusta na Svjetskom prvenstvu u Cortini d'Ampezzo

Isto tako Talijan Florian Scheider sa startnim brojem 28 izgubio je kontrolu tijekom staze i pao, neugodno je izgledalo lijevo koljeno u tom padu, došlo je do rotacije, no sam se na skijama spustio niz stazu, a to možete pogledati OVDJE.