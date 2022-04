[VIDEO/FOTO] Dambrauskas rekao Livaji da mora zabiti ako misli na vjenčanje, a Tadićeva izjava hajdukovcima neće najbolje leći

Utakmica 33. kola HT Prve lige između Hajduka i Hrvatskog dragovoljca nije plijenila ljepotom, ali bila je zanimljiva i uzbudljiva.

"Ovo je bila klasična priča kada igrate protiv lošije momčadi. Kreneš dobro, zabiješ, stvoriš prilike koje neiskoristiš i onda očekuješ da će do kraja utakmice sve biti ples i pjesma. A protivnik počne parirati i igrati i na kraju i izjednači. Bili smo limitirani izborom igrača, ali to nikako nije isprika. Moramo biti zadovoljni pobjedom i s nekoliko lijepih prilika. Nedostajao nam je taj drugi gol za samopouzdanje. Mentalni umor je uistinu velik. Tri kola su do kraja, a mi još uvijek imamo šansu, Nada je tu, mala, ali postoji i moramo se boriti', rekao je Dambrauskas i pa se osvrnuo na Marka Livaju i njegov pobjednički gol:

'Rekao sam mu prije utakmice da ne smije na vjenčanje ako ne zabije gol.'