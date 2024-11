Veselin Vujović o šokantnoj tučnjavi: Ne preporučujem nikome to što bih ja napravio

'Ne znam razloge niti što se dogodilo kompletno. No, što god da je, u takvoj situaciji gubi svatko. Vjerujem da se problem može riješiti, ali to može biti na dva načina - jednim iskrenim razgovorom ili, onim što je vjerojatnije, da Kos napusti Zagreb. Bila bi to iznimna šteta zbog njegovog potencijala. Vruće su bile glave, trebalo se odmoriti, prespavati, jutro je pametnije od noći. Mogli su možda suigrači primijeniti da su glave vruće i da rastu tenzije pa uskočiti i spriječiti. Ali, na kraju, to su rukometaši, rasprave su normalna stvar. Događa se to i klubovima poput Barcelone, Real Madrida, a u rukometu su strasti možda na još većoj razini. Ne bih tome pridavao toliko pažnje koliko su mediji napuhali. Manje se pisalo o pobjedi protiv europskog velikana Magdeburga, nego o ovome. Uvijek se traži senzacija. Vjerujem da Zagreb vode kvalitetni ljudi koji će znati što napraviti u ovoj situaciji. I Srna i Kos su dva izuzetno jaka karaktera i mislim da bih i ja isto reagirao na Srninom mjestu i stao u obranu suigrača da mi ga netko napadne.'

'Rukomet je igra s puno duela, puno tenzije, puno napetosti. Netko je sam po sebi više agresivan, netko manje. Nije ovo ni prvi ni zadnji sukob u sportskom kolektivu. Događa se to u puno klubova, doduše, ne takvog karaktera. Nadam se samo da nitko neće povući paralelu na nacionalnoj osnovi i pokušati ovo pretvoriti u sukob Hrvata i Srba jer bi to bilo pogubno i katastrofalno, a siguran sam da nitko u ovoj situaciji nije gledao putovnicu', započeo je Vujović u razgovoru za Germanijak pa nastavio.

Što biste učinili na Mandićevom mjestu?

'Da suigrač napadne mene, kao što je Kos napao Mandića, da me udari, ja bih čekao prvu priliku da mu vratim. No, to ne govorim kao savjet, nemojte da me netko krivo shvati, nikako to ne preporučujem i ne mislim da to Mandić treba napraviti. Samo kažem da je u meni tako vrela krv, da je moj karakter takav. Kao da nisam dovoljno nereda i napravio u karijeri, ali eto...', iskren je Vujović:

'Oni su zadnji za koje bih rekao da će se sukobiti. Možda je to nešto što traje još od Izviđača, a možda je novo. Ne možemo to znati. Kroz karijeru sam u svakom klubu imao neke sukobe među igračima, male, u toj sportskoj želji i napetosti, ali ovo je daleko od toga. Daleko.'

Ostane li Koš u Zagrebu, mislite li da ga svlačionica može opet gledati kao svoga?

'Teško. Ja kao trener, uz dužno poštovanje za svaku odluku koju u Zagrebu odluče napraviti, ne bih inzistirao na tome da on ostane. Jer, znate, to na kraju može biti opet tempirana bomba. Iskren razgovor može puno pomoći, možda i riješiti problem, ali mladi su to ljudi, još nisu potpuno izgrađeni. Koliko oni mogu stati iza onoga što kažu. Komentirao sam sa svojim stručnim stožerom, po meni je 95 posto šanse da Kos napušta Zagreb. Ovo će mu biti velika mrlja u njegovoj karijeri', zaključio je Vujović za Germanijak.