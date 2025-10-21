PAO LEICESTER

Velika pobjeda Sergeja Jakirovića! Bori se za Premierligu unatoč ogromnim problemima

A.H.

21.10.2025 u 22:47

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: Profimedia / Autor: Focus Images / ddp USA / Profimedia
Bionic
Reading

Sergej Jakirović nastavio je sa sjajnim rezultatima na klupi Hulla.

Njegova momčad je na svom travnjaku s 2:1 pobijedila Leicester i priključila se borbi za plasman u Premierligu. Millar i Gelhardt donijeli su Hullu 2:0 na poluvremenu, a gosti su smanjili preko Ramseyja u 67. minuti.

U posljednjih sedam utakmica Jakirović ima samo jedan poraz, a ovo mu je treća pobjeda zaredom nakon što je rušio Sheffield United i Birmingham.

Podsjetimo, Hull ima zabranu dovođenja igrača pa je time uspjeh bivšeg trenera Rijeke i Dinama još i veći. Plasman u Premierligu izborit će prve dvije momčadi, a klubovi plasirani od trećeg do šestog mjesta idu u doigravanje.

Standings provided by Sofascore

tportal
