COMO - MILAN 1:3

Velika pobjeda Modrića i Milana u Comu: Rabiot junak, Baturina s prvom asistencijom

A.H.

15.01.2026 u 22:42

Milan je preokretom slavio na gostovanju kod Coma 3:1 u 16. kolu Serie A.

Como je odigrao odlično prvo poluvrijeme i vodio do 45. minute pogotkom Marca Olivera Kempfa, koji je zabio nakon ubačaja hrvatskog reprezentativca Martina Baturine. No Milan je u posljednjoj minuti prvog dijela izjednačio iz kaznenog udarca, a strijelac je bio Christopher Nkunku.

U nastavku je ključnu ulogu preuzeo francuski veznjak Adrien Rabiot: S dva sjajna gola potpisao je pobjedu Milana i nanio Comu prvi domaći poraz ove sezone.

Luka Modrić igrao je za Milan do 86. minute, dok je Baturina u redovima Coma izašao nakon sat vremena.

Ovom pobjedom Milan je nastavio lov na vodeći Inter, koji ima tri boda više. Milan je povećao prednost pred trećeplasiranim Napolijem na tri boda, a Juventusu i Romi bježi četiri boda.

