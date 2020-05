Igrači Dinama do ovog su ponedjeljka odrađivali treninge u grupama po pet igrača. Za svaku grupu zadužen je bio po jedan trener i fizioterapeut, uz stroge mjere organizacije treninga koje su i dalje u tijeku.

Sukladno novim mjerama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, opet je omogućeno okupljanje do 40 osoba, umjesto ograničenje na pet osoba što je vrijedilo do ovog ponedjeljka. Prva momčad Dinama tako je od danas trenirala podijeljena u dvije grupe s ciljem postupne prilagodbe propisanim mjerama.

Nakon jutarnjeg treninga kratki je komentar na tu temu iznio trener Igor Jovićević:

'Sigurno da je super vijest proširenje grupa. Tako je i rad sigurno lakši, a ideje se lakše mogu provesti u djelo. Trening je već danas to i pokazao, igrači su se zaželjeli sučeljavanja, igre i nogometa. Iskoristili smo današnji dan, kao što ćemo i cijeli ovaj tjedan, za intersektorijalnu metodu. Tako će biti još ovaj tjedan kako bi neke stvari sjele na svoje mjesto jer se tako bolje i koncentriranije mogu ostvariti sve ideje. Igrači su fantastični, rade fenomenalno, užitak mi je raditi s njima. Vidim da žele raditi i prihvaćaju neke moje male koncepte koje imam u glavi. Gledam ih prema svemu što su davali u zadnje vrijeme, posebno u zadnje dvije godine, pa nema previše promjena, samo neki detalji. Voljni moment, želja i koncentracija su prisutni i to me raduje kao trenera'.