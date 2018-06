Velika nedjelja hrvatskog tenisa; Ćorić na Federera, Čilić protiv Đokovića

Marin Čilić i Borna Ćorić u nedjelju će igrati finala na dva jaka ATP 500 turnira. Bornu u finalu Hallea čeka nitko drugi do neuništivi Roger Federer, dok će se Marin u finalu Queen's Cluba naći s Novakom Đokovićem

Hrvatski je tenisač sa Švicarcem dva puta igrao do sada i oba je puta izgubio. U sutrašnjem finalu, četvrtom u karijeri, Ćorić će probati stići do svog drugog ATP naslova. Meč Borne Ćorića i Rogera Federera je na resporedu od 13 sati.

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić u finalu ovogodišnjeg izdanja ATP turnira u londonskom Queen's Clubu igrat će protiv Srbina Novaka Đokovića.

Čilić je u polufinalu 7-6 (3), 7-6 (4) svladao Australca Nicka Kyrgiosa, dok je Đoković nadigrao Francuza Jeremyja Chardyja 7-6 (5), 6-4.

Bit će to 16. međusobni dvoboj Čilića i Đokovića, a u dosadašnji 15 susreta Čilić je pobijedio samo jednom. No, to se dogodilo u njihovom posljednjem međusobnom dvoboju igranom u četvrtfinalu Masters 1000 turnira u Parizu u listopadu 2016. godine.

Za Čilića će nedjeljni finale biti 32. u karijeri, a drugi ove godine nakon Australian Opena gdje je izgubio od Rogera Federera. Dosada je osvojio 17 naslova. S druge strane, Đoković će u nedjelju po 99. put zaigrati u završnom dvoboju na ATP Touru, no prvi puta u 2018. Srpski je igrač u lovu na svoj 69. trofej.