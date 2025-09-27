HVALEVRIJEDNO

Velika gesta Hajduka: Evo što su poklonili Koprivnici uoči utakmice Kupa

N.M.

27.09.2025 u 14:06

Marko Livaja NK Hajduk
Marko Livaja NK Hajduk Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic
Hajduk je u šesnaestini finala Kupa s 4:1 svladao Koprivnicu.

Momčad Koprivnice koja se natječe u 3. NL - Sjever, odnosno u četvrtom rangu hrvatskog nogometa se unatoč visokom porazu pokazala u dobrom svjetlu.

Također, Koprivnica se dan nakon utakmice na društvenim mrežama zahvalila Hajduku na velikoj gesti. Naime, splitski klub je četvrtoligašu poklonio deset nogometnih lopti.

'HNK Hajduk Split nam je, prilikom dolaska na gostovanje u sklopu SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, odlučio donirati deset nogometnih lopti.

Iskreno im zahvaljujemo i želimo im sve najbolje u nastavku sezone', napisala je Koprivnica na društvenim mrežama.

