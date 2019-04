Važan sudar u Zaprešiću; na Rujevici Rijeka ne bi trebala imati problema

U nedjelju će biti kompletirano 31. kolo Hrvatski Telekom Prve lige, u Zaprešiću Inter dočekuje Slaven (16.30, Arenasport 3), a na Rujevici je Rijeka domaćin Rudešu (19, Arenasport 3)

Inter - Slaven Belupo (16.30, Arenasport 3 )

Inter je u srijedu propustio priliku da pred svojim navijačima protiv Rijeke izbori plasman u finale Kupa. Toplak je odlučio zaigrati u zatvorenijoj formaciji budući da je pred dva tjedna njegova momčad inkasirala sedam golova od Rijeke na Rujevici, no oprezan pristup na kraju mu se nije isplatio budući da je Rijeka zahvaljujući golovima Murića i Lončara stigla do pobjede. Brezovec je u samoj završnici utakmice smanjio zaostatak, no Inter nije imao ni snage ni vremena doći do izjednačenja.