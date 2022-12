Uzdrmani Brazilci: Ovo nam je lekcija; Kamerunci slave pirovu pobjedu: Pokazali smo da smo i mi velika momčad

Nogometaši Kameruna šokirali su reprezentaciju Brazila i slavili sa 1:0 u posljednjem dvoboju skupine G Svjetskog prvenstva, ali im to nije bilo dovoljno za plasman u osminu finalp

Devis Epassy, vratar reprezentacije Kameruna i igrač utakmice: 'Možemo biti ponosni na ono što smo napravili večeras, pokazali smo da smo i mi velika momčad, ujedinjeni i borbeni, a i više od toga. Nažalost, nismo prošli u drugi krug, to je ono što nas rastužuje, ali večeras ne trebamo ni za čim žaliti. Došao sam u reprezentaciju prije godinu dana i nitko me u Kamerunu nije poznavao. Znate da Kamerunci puno pričaju kad nekoga ne poznaju... No, dobio sam i mnogo poruka podrške od njih i na tome im zahvaljujem.'