[FOTO] Novi debakl Srbije; Xherdan Shaqiri u dramatičnoj utakmici načeo 'orlove' i izbacio ih sa Svjetskog prvenstva

Švicarska nogometna reprezentacija posljednji je, 16. sudionik osmie finala ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva nakon što je u dramatičnom susretu posljednjeg, 3. kola skupine G na stadionu 974 svladala Srbiju 3:2

Švicarska je povela golom Xherdana Shaqirija (20), Srbija je preokrenula preko Aleksandra Mitrovića (26) i Dušana Vlahovića (35) , no Švicarska je s po jednim golom na kraju prvog i na početku drugog poluvremena koje su zabili Breel Embolo (44) i Remo Freuler (48) stigla do pobjede.

Švicarska je tako završila kao druga u skupini sa šest bodova, koliko je skupio i prvi Brazil koji je istovremeno iznenađujuće izgubio od Kameruna 1:0, ali je ipak Brazil imao za jedan gol bolju gol-razliku. Srbija je, pak, ostala posljednja s jednim bodom, dok je Kamerun treći s četiri boda.

Srpski izbornik Dragan Stojković odlučio se na potpunu ofenzivu od prve minute pa je u utakmicu krenu s dva klasična centarfora, standardnom Mitroviću pridodao je i Vlahovića. No, Srbija je mogla pasti u zaostatak nakon samo 20 sekundi, Xhaka je odlično proigrao Embola u kaznenom prostoru, švicsrski napadač je prvi stigao do lopte, ali je pogodio u prsa istrčalog Milinković-Savića, lopta se potom odbila do Xhake, ali srpski je golman ponovno odlično reagirao.

Srpska ofenziva umalo je rezultirala vodstvom u 11. minuti, raspoloženi kapetan Tadić pripremio je situaciju za udarac Živkovića s dvadesetak metara, lopta je uzdrmala vratnicu, a na odbijanac nije najbolje reagirao Vlahović pa je Kobel uhvatio loptu.

Do prednosti je prva stigla Švicarska u 20. minuti, odlični Rodriguez je prošao po lijevoj strani, povratnom loptom pronašao Sowa koji je lucidno proslijedio na desno do Shaqirija koji je snažnim udarcem s desetak metara kroz blok pogodio bliži kut srpskog gola.

Prednost nije dugo trajala, u 26. minuti Freuler je izgubio loptu, pritom je vjerojatno nagažen, ali sudac Rapallini je pustio da se igra nastavi, Tadić je ubacio s lijeve strane točno na glavu Mitroviću koji je izmaknuo pozornosti Akanjija i svladao Kobela.

Potpuni preokret Srbija je kreirala u 35. minuti, Shaqiri je neoprezno vraćao loptu sa sredine terena prema svojoj obrani, to dodavanje presjekao je Tadić i odmah potražio Vlahovića u kaznenom prostoru. To proigravanje presjekao je Freuler, ali nedovoljno dobro, pa se Vlahović ipak domogao lopte i zatim preciznim udarcem pogodio sam donji lijevi kut.