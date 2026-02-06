Utakmice u Engleskoj ovog će vikenda početi u 13:31, 16:01 i 21:01: Evo zbog čega

Nogometne utakmice u Engleskoj ovog će se vikenda igrati u neuobičajenim terminima – u 13:01, 16:01 i 21:01. Razlog nije televizija ni raspored, već humanitarna kampanja.

Riječ je o inicijativi ‘Every Minute Matters’, koju zajednički provode English Football League i British Heart Foundation. Cilj kampanje je educirati navijače o pružanju prve pomoći, odnosno kardiopulmonalne reanimacije (CPR), jer svaka minuta zastoja srca smanjuje šansu za preživljavanje za deset posto.

Zato sve utakmice u tri profesionalne lige koje su pod okriljem EFL-a – Championshipu, League Oneu i League Twou – ovog vikenda simbolično počinju jednu minutu kasnije nego inače.

Tako će dvoboj Charlton Athletica i QPR-a u petak započeti u 21:01, subotnji susreti igrat će se od 13:01 i 16:01, dok je posljednja utakmica vikenda, između Sheffield Wednesdaya i Swanseaja, zakazana za nedjelju u 13:01.

U kampanji sudjeluju isključivo klubovi iz liga koje pripadaju EFL-u. Premier liga nije dio inicijative jer djeluje kao neovisna organizacija i nema isti ugovor s British Heart Foundationom.