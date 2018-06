Urugvajci razotkrili sve slabosti Rusa i u utakmici za prvo mjesto uvjerljivo ih nadigrali

Nogometaši Urugvaja osvojili su prvo mjesto u skupini A Svjetskog prvenstva s maksimalnih devet bodova nakon što su u dvoboju 3. kola u Samari svladali domaćina Rusiju 3:0

U drugom poluvremenu Urugvaj je znalački čuvao prednost te samo povremeno prijetio ruskim vratima, dok je Rusija bila gotovo potpuno neopasna u napadu. Cavani se u 64. minuti izborio za loptu u suparničkom kaznenom prostoru, Ignaševič ga je udario po stajnoj nozi, no senegalski sudac Diedhiou nije pokazao na bijelu točku. Rusija je najbolju priliku za smanjenje rezultata imala u 74. minuti, nakon lošeg ispucavanja Muslere lopta je došla do Dzjube no udarac ruskog napadača sa 20-ak metara prošao je pored gola. Smolov je u 85. minuti prošao po lijevom krilu, no njegov ubačaj u peterac presjekao je Muslera. De Arrascaeta je u 87. minuti izveo slobodni udarac iskosa s lijeve strane izravno prema vratima, no Akinfejev se nije dao iznenaditi.

Urugvaj je pobjedu potvrdio u 90. minuti. Prvo je s distance pokušao Rodriguez, njegov udarac Akinfejev je odbio u korner, a nakon udarca iz kuta glavom je pucao Godin, Akinfejev se još jednom istaknuo odličnom obranom, ali na odbijenu loptu najbrže je reagirao Cavani i postigao svoj prvi gol na ovom SP.