Urnebes u Frosinoneu trajao je do 42. minute. Napoli je sve preokrenuo, slavlje Intera

Povratnik u Serie A Frosinone poveo je 1-0 nakon što je Harroui (7-11m) iskoristio kazneni udarac u otvaranju dvoboja, a to je ujedno bio i prvi pogodak u novoj sezoni. No, već do poluvremena Napoli je preokrenuo, Politano (24) je poravnao nakon velike pogreške domaćeg vratara Turatija, da bi Osimhen (42) zabio za 1-2. Najbolji strijelac Serie A prošle sezone Osimhen (79) je svojim drugim golom na utakmici potvrdio pobjedu Napolija.