Umro je Oscar Schmidt! Otišla je Sveta ruka i za mnoge najveći strijelac svih vremena

S.Č.

17.04.2026 u 22:50

Oscar Schmidt
Oscar Schmidt Izvor: Profimedia / Autor: Fotoarena / Sipa USA / Profimedia
Košarkaški svijet ostao je bez jednog od svojih najvećih ikad. Oscar Schmidt, legenda igre, ikona Brazila i za mnoge najbolji strijelac u povijesti košarke, preminuo je u 68. godini.

Bio je igrač koji je nadilazio granice sporta. Čovjek koji je obilježio generacije i ostavio trag kakav se rijetko viđa – i to bez ijedne NBA utakmice. Schmidt je godinama vodio tešku bitku s tumorom na mozgu. Njegova obitelj potvrdila je da se punih 15 godina borio s bolešću.

'Borba koju je vodio bila je ispunjena hrabrošću, dostojanstvom i nevjerojatnom snagom. Do kraja je ostao simbol odlučnosti, velikodušnosti i ljubavi prema životu', poručila je obitelj u oproštajnoj izjavi.

Dodali su i da iza sebe ostavlja nasljeđe koje nadilazi sport.

'Oscar ostavlja trag koji nadahnjuje generacije sportaša i ljubitelja sporta u Brazilu i diljem svijeta.'

Najveći koji nikad nije igrao u NBA ligi

Iako nikada nije zaigrao u NBA ligi, Schmidt je bio globalna zvijezda. New Jersey Nets izabrali su ga 1984. na draftu, trenirao je s momčadi, ali je odbio ugovor kako bi mogao nastupati za reprezentaciju Brazila.

U to vrijeme NBA igračima nije bilo dopušteno igrati za nacionalne selekcije, a Schmidt je bez dileme odabrao domovinu.

Taj potez samo je dodatno učvrstio njegov status u Brazilu, gdje je bio više od sportaša – bio je simbol.

‘Sveta ruka’ i rekord koji je trajao desetljećima

Visok 203 centimetra, bio je jedan od prvih velikih šutera za tri poena u eri kada taj stil igre nije bio standard. Upravo zbog toga dobio je nadimak ‘Mão Santa’ – Sveta ruka.

Njegovi učinci i danas djeluju nestvarno.

Schmidt je najbolji strijelac u povijesti Olimpijskih igara s više od 1000 poena, a drži i rekord za najviše poena u jednoj utakmici na Olimpijadi – 55 protiv Španjolske 1988. godine.

Na Svjetskom prvenstvu zabio je 52 poena Australiji 1990., a na Olimpijskim igrama bio je najbolji strijelac čak tri puta.

Ukupno je u karijeri postigao 49.737 poena za klubove i reprezentaciju – brojka koju je tek 2024. nadmašio LeBron James.

Čovjek koji je srušio Ameriku

Jedan od najslavnijih trenutaka njegove karijere dogodio se 1987. godine na Panameričkim igrama u Indianapolisu.

Brazil je tada pobijedio Sjedinjene Američke Države 120:115, što je bio prvi poraz američke reprezentacije na domaćem terenu u velikim natjecanjima. Schmidt je u toj utakmici ubacio čak 46 poena.

Karijera koja je inspirirala i najveće

Profesionalnu karijeru započeo je 1974., a najveći dio proveo je u Brazilu i Italiji. Upravo u Italiji bio je idol mladom Kobeu Bryantu, koji je odrastao gledajući njegove utakmice.

Za brazilsku reprezentaciju debitirao je s 19 godina i nastupio na pet uzastopnih Olimpijskih igara, od 1980. do 1996.

U mirovinu je otišao 2003. godine, s 45 godina.

Ostavio je više od košarke

Nakon završetka karijere Schmidt je postao motivacijski govornik, često govoreći o svojoj borbi s bolešću, ali i o ljubavi prema životu, Brazilu i košarci.

Ušao je u FIBA Kuću slavnih 2010., Naismith Memorial Hall of Fame 2013. i talijansku Kuću slavnih 2017. godine.

Otišao je jedan od najvećih. I ne samo po brojevima.

Otišao je čovjek koji je pokazao da veličina ne dolazi iz lige u kojoj igraš, nego iz onoga što ostaviš iza sebe.

