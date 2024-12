'U zadnjih 20 godina na Poljudu nisam gledao slabiji Dinamo'

Dinamo je odigrao jako loše na Poljudu. Modri su bili jalovi, bezopasni i u svih 90 minuta nisu napravili baš ništa. Hajduk je agresivnom igrom u nastavku zasluženo slavio i otišao na velikih +7. Derbi je za tportal analizirao legendarni bivši igrač i trener Hajduka Zoran Vulić.

'Nogomet se igra na rezultat i Hajduk je do njega stigao. To je najvažnije. U prvom poluvremenu je Dinamo imao nekakvu prividnu dominaciju, no u tom razdoblju igre nije ništa konkretnije napravio. U nastavku je Hajduk puno bolje iskoristio prednost bure, došao do nekih šansi i zabio gol. Realno, utakmica nije previše pokazala, ako ćemo biti pošteni, jedino je dekor na tribinama bio na visini derbija. No, bitna su nam tri boda i do njih smo došli', rekao je Vulić, koji se slaže da s momčadi Nenada Bjelice već jako dugo nešto nije u redu:

'Dinamo je u krizi igre i od toga ni oni ne bi trebali bježati. Očito ih ubija ritam Europa - SHNL, ali iskreno, nije da igraju nešto spektakularno i u Ligi prvaka. U posljednjih 20 godina nisam gledaju slabiji Dinamo na Poljudu, ali to u svakom slučaju ne umanjuje pobjedu Hajduka. Jasno je da Dinamo mora biti u problemu kad mora na duže vrijeme igrati bez Ademija, Sučića, a da o Mišiću ili Petkoviću ne pričamo. Hajduk je to sjajno iskoristio i sad ima veliku prednost.'