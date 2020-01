U Romi su definitivno prekrižili Nikolu Kalinića; 'vučica' je pojačanje u napadu našla u Barceloni

Momčad Rome do kraja prvenstva čeka teška borba za plasman u Ligu prvaka te je logično da su se klupsku čelnici odlučili pojačati u napadu. 'Vučica' ima velikih problema s napadačima, svi su konkurenti u borbi za vrh ljestvice napadački puno efikasniji

Edin Džeko je odradio svoj dio posla u napadu Rome, no 'Dijamant' jednostavno ne može sam. Pomoć od suigrača baš i nema, a među najvećim razočaranjima u momčadi 'vučice' je i bivši hrvatski reprezentativac Nikola Kalinić koji je trebao rasteretiti Džeku, no taj nesretni napadač nije zabio gol u službenim utakmicama duže od godine dana.

Katalonci se također muče, moraju pronaći zamjenu za ozlijeđenog Luisa Suareza, ali su ipak odlučili prodati Carlesa Pereza (21) Romi. On je 2012. godine iz omladinske škole Espanyola stigao u Barcelonu, igrao je za drugu momčad Barce, a u posljednje dvije sezone za A momčad Barce je odigrao 19 utakmica i zabio dva gola.

No, čini se da na njega na Nou Campu ne računaju iako je sjajan na desnom krilu ili u samoj 'špici', a po potrebi može igrati i na lijevom krilu. Za početak je Perez stigao na posudbu do kraja sezone, ali u ugovoru Barce i Rome stoji neobična klauzula prema kojoj Roma mora otkupiti Perezov ugovor ako osvoje barem jedan bod do kraja prvenstva i ako Perez odigra najmanje jedan susret!

Cijena? Roma mladog napadača može dobiti za 12 milijuna eura, a čim su čelnici kluba pristali na ovu klauzulu može se reći kako je posao već sada dogovoren, pa će Nikola Kalinić imati još i mizerniju minutažu na Olimpicu.

Uz Carlesa Pereza Roma je dovela još jednog Španjolca, iz drugoligaša Elchea za četiri milijuna eura kupljen je nadareni veznjak Gonzalo Villar (21).